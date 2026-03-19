Стало известно, сколько компаний используют автоматизацию при найме сотрудников

Больше половины российских компаний уже хотя бы частично автоматизировали подбор персонала, кадровое планирование и учет, а также расчет зарплат, премий и бонусов. Об этом говорится в исследовании Talantix за февраль–март 2026 года, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, подбор персонала автоматизирован у 55% опрошенных компаний. Еще 53% внедрили цифровые инструменты в кадровое планирование и учет, а 52% — в расчет зарплат, премий и бонусов. Реже автоматизация затронула внутренние коммуникации, адаптацию новых сотрудников, оценку персонала, сбор обратной связи и обучение. Подготовка кадрового резерва пока остается одним из наименее оцифрованных направлений: такие решения используют 16% респондентов.

В сфере найма наиболее востребованными оказались инструменты для сортировки и фильтрации кандидатов по заданным критериям — их применяют 47% компаний. Еще 43% автоматизировали отправку приглашений, уведомлений и напоминаний кандидатам, а 39% используют размещение вакансий сразу на нескольких платформах. Также бизнес активно внедряет отслеживание этапов воронки найма, генерацию описаний вакансий и первичный отбор резюме.

«Компании уже видят практический эффект от HRtech-решений. Чаще всего бизнес фиксирует сокращение рутинных задач и высвобождение времени HR-специалистов: об этом сообщили 35% опрошенных. Еще 27% респондентов указали на рост прозрачности и упорядочивание процессов управления персоналом, а 26% — на повышение эффективности подбора релевантных кандидатов. Каждый пятый участник исследования заявил, что автоматизация помогает быстрее закрывать вакансии», — отметила директор по развитию системы для подбора персонала Talantix Марина Хадина.

При этом компании, которые пока только готовятся к цифровизации HR-процессов, ждут от нее в первую очередь именно операционной выгоды. Так, 82% респондентов рассчитывают сократить объем рутинной работы и освободить время на другие задачи. Еще 64% надеются ускорить закрытие вакансий, а 63% — повысить точность подбора кандидатов.

В опросе приняли участие более 250 работодателей.



