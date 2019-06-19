Президент отвечает: прямая линия с Владимиром Путиным. LIVE

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — онлайн

Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. Традиционная «Прямая линия» проходит уже в 17-й раз, а российский лидер рассказывает жителям страны о том, что интересует, прежде всего, их. Самыми актуальными вопросами в прошлые годы были «социалка», здравоохранение, образование, внешняя политика и многое другое. О чем спросят жители России в этом году, рассказываем в режиме реального времени.
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10:32

Сегодня же «Первый канал» и «Россия 1» отвели на прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным три часа. Кроме главных каналов, в прямом эфире «линию» покажут также «Россия 24», «МИР», «НТВ» и «ОТР». Ее можно будет услышать в эфире радиостанций «Радио России», «Маяк», «Вести FM».

10:20

Самой продолжительной «линией» стал эфир 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы 4 часа 47 минут, за которые глава государства ответил на 80 вопросов. В прошлом году «прямая линия» приблизилась к рекордной по продолжительности — она длилась почти четыре с половиной часа. Путин ответил на 79 вопросов, и еще на 4 — во время пресс-подхода.

10:09

Первая «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 24 декабря 2001 года. В то время вопросы можно было задать по телефону, или оставить на сайте тогда еще ОРТ.

Эфир продлился 2 часа 20 минут. За это время президенту удалось ответить на 47 вопросов. Первая «Прямая линия» стала самой короткой по времени за всю историю общения президента с гражданами.

10:00

Владимир Путин общается с гражданами ежегодно — исключением стали лишь 2004 и 2012 годы — нынешняя «Прямая линия» станет семнадцатой. В среднем президент отвечает на вопросы граждан 3,5 — 4 часа.

09:50

Добрый день, дорогие читатели!

Сегодня в полдень по Москве начнется «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответит на вопросы россиян. Вопросов действительно много — их по разным каналам связи поступило более миллиона.

Президент, конечно, успеет ответить не на все из них, но в любом случае, в ходе сегодняшнего телеэфира прозвучит немало важных моментов.

«Газета.Ru», будет следить за ходом общения президента с россиянами и рассказывать о самом важном.