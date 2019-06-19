Президент отвечает: прямая линия с Владимиром Путиным. LIVE

Сегодня же «Первый канал» и «Россия 1» отвели на прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным три часа. Кроме главных каналов, в прямом эфире «линию» покажут также «Россия 24», «МИР», «НТВ» и «ОТР». Ее можно будет услышать в эфире радиостанций «Радио России», «Маяк», «Вести FM».
Самой продолжительной «линией» стал эфир 2013 года. Тогда Путин отвечал на вопросы 4 часа 47 минут, за которые глава государства ответил на 80 вопросов. В прошлом году «прямая линия» приблизилась к рекордной по продолжительности — она длилась почти четыре с половиной часа. Путин ответил на 79 вопросов, и еще на 4 — во время пресс-подхода.
Первая «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 24 декабря 2001 года. В то время вопросы можно было задать по телефону, или оставить на сайте тогда еще ОРТ.
Эфир продлился 2 часа 20 минут. За это время президенту удалось ответить на 47 вопросов. Первая «Прямая линия» стала самой короткой по времени за всю историю общения президента с гражданами.
Владимир Путин общается с гражданами ежегодно — исключением стали лишь 2004 и 2012 годы — нынешняя «Прямая линия» станет семнадцатой. В среднем президент отвечает на вопросы граждан 3,5 — 4 часа.
Добрый день, дорогие читатели!
Сегодня в полдень по Москве начнется «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответит на вопросы россиян. Вопросов действительно много — их по разным каналам связи поступило более миллиона.
Президент, конечно, успеет ответить не на все из них, но в любом случае, в ходе сегодняшнего телеэфира прозвучит немало важных моментов.
«Газета.Ru», будет следить за ходом общения президента с россиянами и рассказывать о самом важном.