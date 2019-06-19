Президент отвечает: прямая линия с Владимиром Путиным. LIVE

Первая «Прямая линия с Владимиром Путиным» прошла 24 декабря 2001 года. В то время вопросы можно было задать по телефону, или оставить на сайте тогда еще ОРТ.

Эфир продлился 2 часа 20 минут. За это время президенту удалось ответить на 47 вопросов. Первая «Прямая линия» стала самой короткой по времени за всю историю общения президента с гражданами.