Коррупция и охота на слонов: главные скандалы испанских королей

Ровно пять лет назад, 19 июня, 2014 года, на испанский престол взошел король Филипп VI, ставший самым молодым на тот момент монархом Европы — ему было 46 лет.

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Филипп VI попытался сгладить негативные эффекты от скандалов, сотрясавших королевскую семью Испании, из-за которых отношение к ней было подпорчено не только со стороны испанского общества, но даже и международных организаций.

Например, в 2015 году он достаточно чутко отреагировал на экономический спад в стране и урезал себе годовую зарплату на 20%. Так, до этой меры, по данным Afkar News, он получал 285 тыс. евро в год, после — 228 тыс. евро. Это, кстати, не самая большая сумма, которую получают монархи. Его нидерландский коллега Виллем-Александр, который, к слову, до этого считался самым молодым королем в Европе, получал в том же 2015 году 825 тыс. евро в год.

Но тут надо учитывать и еще одну деталь — средний доход испанцев в том же году был не более 26 тыс. евро в год.

Законодательно король Испании обладает достаточно широкими полномочиями: он является гарантом конституции, ответственен перед народом за ее исполнение, возглавляет исполнительную власть. Но, по факту, это все только на бумаге. Король Испании имеет церемониальную роль и исполнительские функции.

Тем не менее, Филиппу VI уже удалось воспользоваться своими достаточно ограниченными правами, чтобы повлиять на политическую ситуацию в стране.

В мае 2016 года после кризиса в парламенте Испании, когда партии не сумели договориться о создании коалиции и правительства, Филипп VI своим королевским указом распустил парламент и назначил новые выборы. Такого в Испании не было со времен падения режима Франко в 1975 году.

Вмешался король и в ситуацию в Каталонии, где 1 октября 2017 года прошел референдум о независимости, не санкционированный Мадридом. Тогда референдум закончился столкновениями с полицией, попыткой провозглашения суверенитета Каталонии и сменой регионального правительства.

Филип VI выступил с телеобращением к нации, в котором осудил организаторов референдума, сам плебисцит и обвинил местное правительство в создании ситуации, угрожающей социальной и экономической стабильности в регионе.

Коррупционные скандалы

Все эти действия не спасли действующего короля Испании от скандалов. В 2018 году в монаршей семье разразился скандал, в центре которого оказался отец Филиппа — предыдущий король государства Хуан Карлос I. Он, кстати, после отречения, носит титул «заслуженный король в отставке».

Прежнего короля заподозрили в коррупции, уклонении от налогов, отмывании денег и даже подделке финансовых документов. Тогда прессе стали доступны материалы из досье бывшего полицейского комиссара Хосе Мануэля Вильярехо, который долгое время, используя служебное положение, собирал компрометирующую информацию на высокопоставленных лиц в Испании с целью дальнейшего шантажа и вымогательства денег.

В итоге испанским СМИ «слили» запись разговора комиссара с 54-летней немкой Коринной Ларсен, которая в течение 10 лет находилась в интимных отношениях с Хуаном Карлосом I. Видимо, женщину не устроило завершение отношений, и она рассказала все, что ей было известно о короле.

Но тут проблема в том, что о сомнительных финансовых операциях предыдущего испанского короля было известно и ранее. Различные операции, связанные, в том числе, с поставками нефти из стран Персидского залива, позволили Хуану Карлосу I существенно приумножить личное благосостояние.

По оценкам The New York Times, оно достигает 1,8 млрд евро, хотя его официальный доход — не более 10 млн евро.

Коррупционные скандалы, впрочем, не новинка для испанской королевской семьи. Здесь следует вспомнить и о ситуации, разразившейся вокруг дочери Хуана Карлоса I Кристины еще в 2011 году.

Тогда инфанта оказалась впутанной в судебное разбирательство. Кристина стала первой королевской особой в Испании, приглашенной в суд для дачи показаний. Пикантность ситуации в том, что на должна была рассказать то, что знает, по коррупционному делу, в котором был замешан ее муж Иньяки Урдангарин.

Его подозревали в присвоении госсредств в размере 6 млн евро, а также в злоупотреблении полномочиями. Следствие полагало, что компания, в совет директоров которой входили супруги из высокой семьи, завышали цены на услуги, предоставляемые администрации одного из местных городов, а полученные деньги переводили на подконтрольные им фирмы.

История завершилась лишь к середине 2018 года. Еще в феврале 2017 года провинциальная судебная палата Пальмы приговорила Урдангарина к 6 годам и 3 месяцам заключения. 13 июня 2018 года та же палата снизила ему наказание до 5 лет и 10 месяцев и дала ему ровно пять дней, чтобы явиться в любое исправительное учреждение государства. Урдангарин полностью воспользовался предоставленной «отсрочкой» и утром 18 июня приехал в тюрьму Бриева де Авила.

Королевская охота

Нельзя утверждать однозначно, из-за коррупционных ли скандалов в июне 2014 года отрекся от престола Хуан Карлос I или нет, — испанские СМИ связывали это решение с состоянием здоровья короля, — однако и без этого судебного разбирательства репутация испанского правителя была, мягко говоря, подмочена.

Испанское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 2012 ликвидировало должность почетного президента организации — это место как раз занимал Хуан Карлос.

Причина тому — участие на тот момент короля Испании в охоте на слонов в Ботсване.

По информации «Би-би-си», собрание делегатов испанского WWF приняло это решение «с гигантским перевесом», а организация уточнила, что охота на слонов «плохо сочетается» с ее целями.

К слову, об этом случае вряд ли бы стало известно широкой общественности, если бы Хуан Карлос не сломал бедро и ему срочно не пришлось бы лететь на родину.

В Испании это событие вызвало чуть ли не большую реакцию, чем со стороны WWF: в стране бушует финансовый кризис, а король отправляется в развлекательную поездку с такой сомнительной целью. Тень была брошена на репутацию королевской семьи, в целом, да еще и на фоне коррупционного разбирательства, которое к тому моменту уже вовсю шло. Хуану Карлосу пришлось публично извиниться перед испанцами.

И это не первый раз, когда охота Хуана Карлоса привела к резонансу. И, самое интересное, другой инцидент произошел в России.

В августе 2006 года Хуан Карлос посетил Вологодскую область, где убил ручного медведя Митрофана.

«Отвратительная инсценировка сопровождала охоту короля Испании Хуана Карлоса. Фальсификаторы «принесли в жертву» добродушного и веселого медведя по кличке Митрофан, содержащегося на базе отдыха в селе Новленском. Медведя посадили в клетку и привезли к месту охоты. После этого его щедро напоили водкой, смешанной с медом, и вытолкали на поле. Естественно, грузное пьяное животное стало легкой мишенью. Его величество Хуан Карлос уложил Митрофана с одного выстрела», — приводит «Коммерсант» письмо замначальника областного управления по охране и развитию охотничьих ресурсов Сергея Старостина губернатору Вологодской области Вячеславу Позгалеву.

«Убирайся, бездельница!»

Терпит репутационные проблемы и нынешний король Филипп VI, правда, связаны они с поведением его жены Летиции.

В 2018 году во время пасхальной мессы в соборе Пальмы-де-Майорки Летиция умудрилась обидеть свекровь — мать короля Филиппа VI Софию.

Выйдя после мессы, королева София захотела сфотографироваться со своими внучками — Леонор и Софией, но Летиция этому помешала, как говорят очевидцы, специально начав ходить вперед и назад перед камерами.

Видео быстро распространилось по испанским соцсетям, а сами жители государства сочли поведение супруги Филиппа VI оскорбительным.

Через несколько дней после инцидента Летиция появилась на публике — она приняла участие в мероприятии, посвященном людям с ограниченными возможностями. На выходе ее встретили около 30 активистов, которые ее освистали и кричали «Убирайся, бездельница!» Королевский дом тогда предпочел никак не комментировать подобную встречу.