Коррупция и охота на слонов: главные скандалы испанских королей

5 лет назад Филипп VI стал королем Испании

Пять лет назад испанский король Филипп VI взошел на престол. Корона досталась ему в не самый простой период — когда репутации королевской семьи в Испании нанесен достаточно сильный урон. Не успели испанцы забыть охоту на слонов и коррупционные скандалы, в которых был замешан отец Филиппа, как общественность начала возмущаться оскорбительным поведением его жены.

Ровно пять лет назад, 19 июня, 2014 года, на испанский престол взошел король Филипп VI, ставший самым молодым на тот момент монархом Европы — ему было 46 лет.

Филипп VI попытался сгладить негативные эффекты от скандалов, сотрясавших королевскую семью Испании, из-за которых отношение к ней было подпорчено не только со стороны испанского общества, но даже и международных организаций.

Например, в 2015 году он достаточно чутко отреагировал на экономический спад в стране и урезал себе годовую зарплату на 20%. Так, до этой меры, по данным Afkar News, он получал 285 тыс. евро в год, после — 228 тыс. евро. Это, кстати, не самая большая сумма, которую получают монархи. Его нидерландский коллега Виллем-Александр, который, к слову, до этого считался самым молодым королем в Европе, получал в том же 2015 году 825 тыс. евро в год.

Но тут надо учитывать и еще одну деталь — средний доход испанцев в том же году был не более 26 тыс. евро в год.

Законодательно король Испании обладает достаточно широкими полномочиями: он является гарантом конституции, ответственен перед народом за ее исполнение, возглавляет исполнительную власть. Но, по факту, это все только на бумаге. Король Испании имеет церемониальную роль и исполнительские функции.

Тем не менее, Филиппу VI уже удалось воспользоваться своими достаточно ограниченными правами, чтобы повлиять на политическую ситуацию в стране.

В мае 2016 года после кризиса в парламенте Испании, когда партии не сумели договориться о создании коалиции и правительства, Филипп VI своим королевским указом распустил парламент и назначил новые выборы. Такого в Испании не было со времен падения режима Франко в 1975 году.

Вмешался король и в ситуацию в Каталонии, где 1 октября 2017 года прошел референдум о независимости, не санкционированный Мадридом. Тогда референдум закончился столкновениями с полицией, попыткой провозглашения суверенитета Каталонии и сменой регионального правительства.

Филип VI выступил с телеобращением к нации, в котором осудил организаторов референдума, сам плебисцит и обвинил местное правительство в создании ситуации, угрожающей социальной и экономической стабильности в регионе.

Коррупционные скандалы

Все эти действия не спасли действующего короля Испании от скандалов. В 2018 году в монаршей семье разразился скандал, в центре которого оказался отец Филиппа — предыдущий король государства Хуан Карлос I. Он, кстати, после отречения, носит титул «заслуженный король в отставке».

Прежнего короля заподозрили в коррупции, уклонении от налогов, отмывании денег и даже подделке финансовых документов. Тогда прессе стали доступны материалы из досье бывшего полицейского комиссара Хосе Мануэля Вильярехо, который долгое время, используя служебное положение, собирал компрометирующую информацию на высокопоставленных лиц в Испании с целью дальнейшего шантажа и вымогательства денег.

В итоге испанским СМИ «слили» запись разговора комиссара с 54-летней немкой Коринной Ларсен, которая в течение 10 лет находилась в интимных отношениях с Хуаном Карлосом I. Видимо, женщину не устроило завершение отношений, и она рассказала все, что ей было известно о короле.

Но тут проблема в том, что о сомнительных финансовых операциях предыдущего испанского короля было известно и ранее. Различные операции, связанные, в том числе, с поставками нефти из стран Персидского залива, позволили Хуану Карлосу I существенно приумножить личное благосостояние.

По оценкам The New York Times, оно достигает 1,8 млрд евро, хотя его официальный доход — не более 10 млн евро.

Коррупционные скандалы, впрочем, не новинка для испанской королевской семьи. Здесь следует вспомнить и о ситуации, разразившейся вокруг дочери Хуана Карлоса I Кристины еще в 2011 году.

Тогда инфанта оказалась впутанной в судебное разбирательство. Кристина стала первой королевской особой в Испании, приглашенной в суд для дачи показаний. Пикантность ситуации в том, что на должна была рассказать то, что знает, по коррупционному делу, в котором был замешан ее муж Иньяки Урдангарин.

Его подозревали в присвоении госсредств в размере 6 млн евро, а также в злоупотреблении полномочиями. Следствие полагало, что компания, в совет директоров которой входили супруги из высокой семьи, завышали цены на услуги, предоставляемые администрации одного из местных городов, а полученные деньги переводили на подконтрольные им фирмы.

История завершилась лишь к середине 2018 года. Еще в феврале 2017 года провинциальная судебная палата Пальмы приговорила Урдангарина к 6 годам и 3 месяцам заключения. 13 июня 2018 года та же палата снизила ему наказание до 5 лет и 10 месяцев и дала ему ровно пять дней, чтобы явиться в любое исправительное учреждение государства. Урдангарин полностью воспользовался предоставленной «отсрочкой» и утром 18 июня приехал в тюрьму Бриева де Авила.

Королевская охота

Нельзя утверждать однозначно, из-за коррупционных ли скандалов в июне 2014 года отрекся от престола Хуан Карлос I или нет, — испанские СМИ связывали это решение с состоянием здоровья короля, — однако и без этого судебного разбирательства репутация испанского правителя была, мягко говоря, подмочена.

Испанское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 2012 ликвидировало должность почетного президента организации — это место как раз занимал Хуан Карлос.

Причина тому — участие на тот момент короля Испании в охоте на слонов в Ботсване.

По информации «Би-би-си», собрание делегатов испанского WWF приняло это решение «с гигантским перевесом», а организация уточнила, что охота на слонов «плохо сочетается» с ее целями.

К слову, об этом случае вряд ли бы стало известно широкой общественности, если бы Хуан Карлос не сломал бедро и ему срочно не пришлось бы лететь на родину.

В Испании это событие вызвало чуть ли не большую реакцию, чем со стороны WWF: в стране бушует финансовый кризис, а король отправляется в развлекательную поездку с такой сомнительной целью. Тень была брошена на репутацию королевской семьи, в целом, да еще и на фоне коррупционного разбирательства, которое к тому моменту уже вовсю шло. Хуану Карлосу пришлось публично извиниться перед испанцами.

И это не первый раз, когда охота Хуана Карлоса привела к резонансу. И, самое интересное, другой инцидент произошел в России.

В августе 2006 года Хуан Карлос посетил Вологодскую область, где убил ручного медведя Митрофана.

«Отвратительная инсценировка сопровождала охоту короля Испании Хуана Карлоса. Фальсификаторы «принесли в жертву» добродушного и веселого медведя по кличке Митрофан, содержащегося на базе отдыха в селе Новленском. Медведя посадили в клетку и привезли к месту охоты. После этого его щедро напоили водкой, смешанной с медом, и вытолкали на поле. Естественно, грузное пьяное животное стало легкой мишенью. Его величество Хуан Карлос уложил Митрофана с одного выстрела», — приводит «Коммерсант» письмо замначальника областного управления по охране и развитию охотничьих ресурсов Сергея Старостина губернатору Вологодской области Вячеславу Позгалеву.

«Убирайся, бездельница!»

Терпит репутационные проблемы и нынешний король Филипп VI, правда, связаны они с поведением его жены Летиции.

В 2018 году во время пасхальной мессы в соборе Пальмы-де-Майорки Летиция умудрилась обидеть свекровь — мать короля Филиппа VI Софию.

Выйдя после мессы, королева София захотела сфотографироваться со своими внучками — Леонор и Софией, но Летиция этому помешала, как говорят очевидцы, специально начав ходить вперед и назад перед камерами.

Видео быстро распространилось по испанским соцсетям, а сами жители государства сочли поведение супруги Филиппа VI оскорбительным.

Через несколько дней после инцидента Летиция появилась на публике — она приняла участие в мероприятии, посвященном людям с ограниченными возможностями. На выходе ее встретили около 30 активистов, которые ее освистали и кричали «Убирайся, бездельница!» Королевский дом тогда предпочел никак не комментировать подобную встречу.