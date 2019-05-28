«США дают Украине подачки»: Пушков ответил адвокату Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что после вмешательства США в дела Украины в стране начался тяжелейший кризис. Сейчас положение на Украине в разы хуже, чем было до поддержанного Вашингтоном госпереворота в 2014 году, убежден сенатор, передает ФАН.

«Разрыв связей с Россией обошелся Украине в десятки миллиардов долларов, а США дают Украине подачки, чтобы уж совсем не утонула», — подчеркнул член Совфеда.

Так он ответил в своем твиттере адвокату президента США и экс-мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани. Ранее американский политик заявил, что Штаты должны знать «реальную ситуацию на Украине». Вашингтон, по словам Джулиани, должен как можно быстрее сформулировать «реалистичную политику» для «реальных и быстрых изменений».

Пушков, в свою очередь, подчеркнул, что ситуация на Украине отнюдь не радужная.

Ранее Джулиани рассказал о «главной идее» отмененной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Адвокат Трампа заявил, что планировал призвать украинского лидера продолжить расследования о коррупции в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена, а также «врагов президента США».

«Месседж, который президент Трамп хотел бы ему [Зеленскому] передать <...>, звучит так: «Окружать себя врагами президента Трампа — не самая лучшая идея». Потому что одно дело окружать себя приличными людьми с разными политическими взглядами, и совсем другое — поставить рядом парня, работавшего адвокатом топ-олигарха, о котором говорят, что он вывел миллиарды из вашего банка», — заявил бывший мэр Нью-Йорка.

Джулиани также подчеркнул, что для нового лидера Украины разумный шаг — построить крепкие и честные взаимоотношения с США.

Ранее адвокат Трампа отменил намечавшуюся встречу с Зеленским. Причиной скандала стали связи сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, Хантера, с «одной украинской газовой компанией».

Незадолго до этого депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что это его Джулиани назвал «врагом Трампа». «Джулиани назвал меня «врагом президента Трампа». Он также объявил, что из-за этого не полетит в Украину», — сказал Лещенко.

По его словам, Джулиани хотел приехать на Украину, чтобы «втянуть» Киев в споры между республиканцами и демократами. Он также подчеркнул, что заявления адвоката Трампа связаны с началом предвыборной кампании в США.

В апреле 2019 года стало известно, что генпрокурор США Уильям Барр рассматривает новые сведения о том, что украинские чиновники слили компромат о главе избирательного штаба Дональда Трампа Поле Манафорте в 2016 году. Как заявил глава Белого дома, это было сделано, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на выборах 2016 года.

«Украинские усилия по саботажу кампании Трампа тихо работали на усиление Клинтон. Так что, где расследование, генеральный прокурор?» — писал Трамп в своем твиттере летом 2017 года.

21 марта «Украинские новости» сообщили, что генпрокурор Украины Юрий Луценко начал расследовать инцидент, о котором упорно твердил Трамп и его команда. А 22 марта свою работу официально завершил спецпрокурор Роберт Мюллер и заявил, что ни глава Белого дома, ни его окружение не вступали в сговор с российскими властями.

Украинская генпрокуратура намерена выяснить, умышленно ли правоохранительные органы слили демократам данные из «черной бухгалтерии» экс-президента страны Виктора Януковича. По словам Юрия Луценко, основанием для начала расследования стала аудиозапись, на которой антикоррупционные украинские чиновники признаются, что слили финансовые данные Манафорта умышленно, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на президентских выборах.

После госпереворота 2014 года на Украине социально-экономическое положение населения ухудшилось в разы. В феврале 2019 года бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко заявил, что Украина была обманута Западом и осталась наедине со своими проблемами. Он добавил, что Запад намерен использовать Киев и украинцев как «раздражитель для Востока». Что же касается рассуждений о скором вступлении Украины в Европейский союз и НАТО, то Червоненко назвал эти слова «болтовней».

Кроме того, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов недавно заявил, что Украина согласилась на «заведомо невыгодные» условия, подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

ЕС установил в соответствии с соглашением зоны свободной торговли, однако при этом ввел квоты на украинскую продукцию, тем самым ограничив ее ввоз, передает НСН.