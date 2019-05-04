«Забыли, что деды воевали»: Госдума о флаге вермахта в ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что вывешенный флаг нацистской армии в расположении националистического полка «Азов» в Донбассе показывает намерение рассорить россиян и украинцев. Об этом он сказал в интервью RT.

«Они забыли, что их деды и прадеды воевали на Великой Отечественной войне, забыли, что у многих от немецко-фашистских захватчиков погибли родные и близкие.

Сегодня для них этот флаг является показателем того, что их предки ошиблись, а национализм — та идея, которая позволит украинцам быть сверхрасой», — отметил депутат.

По мнению российского политика, основная цель этого действия украинских военных — «максимально рассорить население России и Украины, поставить тот незримый барьер, который не позволит выстроить нормальные отношения между двумя странами».

«Флаг вермахта — это не просто попытка похвастаться или показать себя. Это то, что сегодня дало ростки на Украине, не позволит в ближайшем будущем навести порядок в стране и может создать проблемы для всего мира», — отметил Водолацкий в разговоре с журналистами.

Ранее военный корреспондент Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань сообщил о том, что на позициях националистического полка «Азов» украинские военнослужащие вывесили флаг верхмата с изображением свастики.

«В первые же дни своего присутствия нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг вермахта — армии нацистской Германии. Делают они это в преддверии 9 Мая», — рассказал военкор.

По информации РИА «Новости», этот полк перебросили на юго-восток Украины для усиления действующей там 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Таким образом, считает журналист, украинские националисты опровергли все сделанные ранее заявления правительства страны о стремлении Украины к европейским ценностям и западной демократии, передает ФАН.

«Флаг тех, кто на самом деле воюет против Донбасса, несмотря на то, что украинская пропаганда пытается говорить о либеральных ценностях и пути в Европу. Напротив позиций Народной милиции ДНР стоят нацисты», — добавил Астрахань, отметив, что украинские военные уже совершили обстрелы мирных граждан.

Между тем, по мнению украинского политолога, бывшего советника президента Леонида Кучмы Олега Соскина, нацистские настроения начинают падать, и это подтверждают результаты прошедших выборов президента Украины. Об этом Соскин заявил в разговоре с НСН.

«Это событие [флаг над позициями «Азова»] надо рассматривать как какую-то провокацию со стороны клана бывшего президента Петра Порошенко и тех, кто за ним стоит. Именно они заинтересованы в нагнетании нацистских настроений. Если бы националистические настроения росли, то избрали бы не Владимира Зеленского, а Петра Порошенко, который использовал нацистскую риторику и символику. Победил с троекратным преимуществом Зеленский», — высказал свое мнение политолог.

Он отметил: избрание Зеленского показывает, что избиратели голосовали «за русский язык как второй государственный», за окончание войны в Донбассе, за поиск «компромиссов с Российской Федерацией».

«Таким образом, юг, восток, центральная Украина, да и большая часть западной на сегодня ориентированы на более-менее спокойную модель развития, без ультранацистского радикализма», — заключил Соскин.

Напомним, что после того, как граждане ДНР и ЛНР не признали в 2014 году легитимность нового правительства, Киев развернул вооруженный конфликт в этой части страны. Жертвами военного конфликта, по данным ООН, стали около 10 тысяч человек.

30 апреля директор международной организации «Украинский еврейский комитет» Эдуард Долинский опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию со свадебной церемонии во Львове. На снимке видны гости новобрачных, которые пришли на церемонию в одежде, напоминающей форму военнослужащих вермахта, передает РИА «Новости».

Молодожены и их гости позируют у памятника митрополиту Украинской греко-католической церкви Андрею Шептицкому, который сотрудничал с немецкими оккупационными властями Львова во время Второй мировой войны.