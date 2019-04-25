«Россия — в большом долгу»: Саакашвили готовит Зеленского к Путину

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента России Владимира Путина об упрощении выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Свою позицию политик изложил в видеообращении в фейсбуке.

«Так Путин проверяет на вшивость команду [Владимира] Зеленского. Видимо, он [Путин] хочет, чтобы Украина сразу пошла на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров и перейдя в двусторонний формат», — предположил Саакашвили.

Он добавил, что имеет большой опыт общения с российским лидером, и чем больше ему уступать, тем больше он «будет требовать».

По мнению Саакашвили, у избранного президента Украины Владимира Зеленского «достаточный запас прочности», чтобы выдержать «это все». При этом Киев, отметил экс-президент Грузии, должен сам вылезти из той ситуации, в которую себя загнал.

«Украина ничего не должна России, а Россия — в большом долгу перед Украиной», — подытожил Саакашвили.

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов РФ жителями отдельных районов Донбасса, охваченных военными действиями. В настоящее время на территории РФ находятся более миллиона выходцев из региона.

Путин, комментируя подписание указа, назвал этот вопрос «гуманитарным». «У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера», — заявил российский лидер. Как сообщает ФАН, вскоре Путин отметил, что

«это странно, что у кого-то решения подобного рода вызывают негативную реакцию».

При этом российский лидер поинтересовался, «чем русские на Украине хуже румын, поляков или венгров».

Летом 2018 года в ходе «прямой линии» Путин пообещал решить проблемы, с которыми сталкиваются переехавшие в Россию жители самопровозглашенных народных республик при получении российского гражданства. Тогда президент подчеркнул, что закон о принятии в российское гражданство нуждается в «либерализации».

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского призвали ужесточить санкции против России в ответ на указ Владимира Путина. По мнению команды нового главы украинского государства, указ российского лидера не приближает стороны конфликта к «основной цели — прекращению огня». «Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины <...> Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта», — заявили в штабе Зеленского.

Кроме того, команда избранного украинского лидера отметила, что Киев будет оказывать поддержку украинским гражданам, находящимся «на оккупированных территориях».

Избранный президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о необходимости присутствия западных представителей на переговорах с Россией по Донбассу. К тому же он считает, что минский формат переговоров нуждается в реформировании.

«Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат», — заявил Зеленский, а еще раньше он говорил о необходимости привлечь к подобным переговорам представителей Лондона и Вашингтона, сообщает НСН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву. Он отметил, что Россия не оккупирует территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а ситуация в Донбассе является следствием недальновидной политики украинских властей.

Незадолго до второго тура президентских выборов, в котором Владимир Зеленский одержал решительную победу, Михаил Саакашвили обратился к кандидату от партии «Слуга народа». В обращении он выразил уверенность, что время нынешнего украинского президента Петра Порошенко прошло, а Зеленский возглавит Украину после второго тура президентских выборов. Также Саакашвили заявил, что ему небезразлична судьба Украины, которая ему так же дорога, как Грузия.

Кроме того, Саакашвили дал совет Зеленскому по поводу борьбы с коррупцией. В качестве примера успешной борьбы с коррупцией он привел Грузию, в которой для этого полностью изменили правоохранительную систему страны.

«Люди, которым Вы нанесете поражение на этих выборах, — это мафия», — сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что после выборов Зеленскому нужно незамедлительно сменить генпрокурора, назначив на его место пользующегося доверием народа «цербера демократии», а также завести дела на Порошенко и его окружение.