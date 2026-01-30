В МИД РФ заявили, что учитывают политику НАТО в оборонном планировании

Россия изучает и учитывает текущую политику Североатлантического альянса в оборонном планировании страны. Об этом в ходе пресс-конференции заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Мы внимательно изучаем [политику НАТО]. Изучаем не только с точки зрения формулирования и выстраивания нашей внешней политики, но прежде всего и планирования в области обороны», — отметил он.

По словам дипломата, на данный момент многие меры были озвучены. Он подчеркнул, что вне зависимости от ситуации, которая складывается на международной арене, должна быть «уверенность, что обороноспособность и безопасность России будут надежно обеспечены».

Грушко обратил внимание, что члены НАТО считают Россию «долговременной угрозой» даже вне конфликта на Укрине.

До этого дипломат заявил, что в регионе Балтийского моря большая вероятность возникновения конфликта из-за растущей демонизации России.

До этого временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявлял, что НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации. Альянс пытается навязать свое видение безопасности на Балтике, говорил он.

Ранее Эстония заявила о претензиях на Печорский район Псковской области.