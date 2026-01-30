Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Девушка хотела поджечь ТЦ в Подмосковье, но ее задержали

МВД: девушка по указанию мошенников угрожала поджечь ТЦ в Балашихе
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Девушка облила горючей жидкостью помещение на цокольном этаже и угрожала поджечь торговый центр в Балашихе, она задержана. Об этом сообщили в Telegram-канале подмосковного МВД.

«Девушка облила горючей жидкостью помещение на цокольном этаже и угрожала совершить поджог, однако ее действия пресекли очевидцы», — говорится в сообщении.

В полиции 18-летняя задержанная сообщила, что действовала под влиянием неизвестных, они давали ей указания по телефону. Заведено уголовное дело о теракте.

Недавно жительницу Барнаула обвинили в покушении на теракт — она подожгла кабинет в здании и релейный шкаф на железной дороге. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы. Сначала мошенники убедили ее перевести им свои деньги, а после этого потребовали совершить поджоги.

До этого в Санкт-Петербурге 13-летний школьник поджег автомобиль, поверив угрозам мошенников из мессенджера, подростка задержали. Школьника задержали возле дома на Беговой улице. Мальчика опросили и передали родителям. По факту произошедшего проходит проверка.

Ранее в Златоусте подросток решил пошутить и поджег друга.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!