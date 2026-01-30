В Тюменской области проверят все школы и детсады после вспышки норовируса

После вспышки норовируса в Онохино проверят все школы и детсады Тюменской области

После вспышки норовируса в селе Онохино проверят все школы и детские сады Тюменской области. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ольга Кузнечевских, передает РИА Новости.

«Мы очень четко и очень жестко отслеживаем санитарную ситуацию во всех учреждениях региона, где обучаются дети. Соответствующие службы вышли на проверку всех учреждений и дошкольного, и школьного образования», — сказала она.

Власти региона заявили, что причиной массового отравления детей в школе в селе Онохино Тюменской области стал норовирус.

До этого Telegram-канал Baza называл возможной причиной случившегося зараженное мясо птицы. Как говорится в публикации, в ноябре на птицефабрике «Пышминская», расположенной в Онохино, выявили очаг заболевания птиц. В компании тогда заявили, что испорченная продукция будет снята с продажи. Предприятие уведомило о проблеме торговых партнеров, которые должны были убрать курятину с полок магазинов. Спустя некоторое время в селе запустили конвейер для сжигания больных птиц. Однако после ликвидации заражения местные жители заявляли, что в яйцах с птицефабрики попадаются кровь и сгустки плоти.

