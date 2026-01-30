Размер шрифта
В Москве заочно арестовали экс-партнера адвокатского бюро «Бартолиус»

Экс-партнера адвокатского бюро «Бартолиус» арестовали по делу о мошенничестве
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал бывшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» Дмитрия Проводина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.

«В отношении Проводина Дмитрия Николаевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации», – заявили в пресс-службе.

Следствие полагает, что Проводин, действуя в сговоре с другими лицами, предоставлял услуги юридического сопровождения сделки по продаже акций компании по искусственно заниженной стоимости. Сумма ущерба, нанесенного этими действиями, составляет более 690 млн рублей».

Накануне суд в Москве заочно арестовал бывшего руководителя ОАО «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Ранее в Москве заочный арест по делу о мошенничестве был вынесен продюсеру «Ласкового мая» Разину.
 
