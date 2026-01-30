Размер шрифта
Россиянам хотят запретить вносить в банкоматы более 1 млн рублей в месяц

«Интерфакс»: Минфин хочет установить лимит на пополнение счетов через банкоматы
Александр Сухов/РИА Новости

Министерство финансов России предложило ограничить одним миллионом рублей сумму, которую россияне могут вносить в месяц на счет через банкоматы. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Законопроект ведомства подготовлен в соответствии с планом мероприятий по «обелению» российской экономики. Документ направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг.

В настоящее время в российском законодательстве нет лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в связи с этим в безналичный оборот могут вводиться деньги, имеющие неустановленное происхождение.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, ЦР и властям регионов обеспечить восстановление темпов роста экономики страны в 2026 году.

Он также поручил обеспечить реализацию плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики, обратив особое внимание на необходимость значимого увеличения собираемости налогов в текущем году.

Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки с наличными между юрлицами и физлицами.
 
