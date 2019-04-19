Проблема транзита: зачем России дискуссия о поправках в Конституцию

Изменения в Конституцию, предложенные спикером Госдумы Вячеславом Володиным в начале апреля, несмотря на некоторое последовавшее затишье в информационном поле, остаются одной из самых обсуждаемых тем в кулуарах российской политики. Ключевой вопрос — были ли они согласованы с российским руководством.

6 апреля Володин выступил со своими предложениями по коррекции российской Конституции, а именно: дать Госдуме право принимать участие в формировании правительства.

Изначально источники «Газеты.Ru», близкие к Кремлю, утверждали, что предложения Володина — лишь его частная инициатива, цель которой — повысить значимость Госдумы.

Однако уже через несколько дней собеседник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, сообщил, что во внутриполитическом блоке Кремля заявления Володина называют согласованными, а сами по себе они являются «пробным шаром», который должен поднять дискуссию о политической системе России в целом. Примерно такую же версию высказал источник, близкий к Кремлю, и собеседник «Газеты.Ru» в Кремле.

«Задача — проверить реакцию общества», — утверждает источник. Решений по изменению Конституции на данный момент не принято — собеседники «Газеты.Ru» отмечают, что Володин, скорее, должен был поднять вопросы о взаимодействии институтов между собой, а не обязательно переводить все в плоскость конституционных изменений.

При этом есть версия, что Володин согласовал саму идею с президентом РФ. Один из собеседников, в прошлом работавший в проектах нынешнего спикера Госдумы, добавил: политик всегда согласовывал свои инициативы с главой государства.

В пользу того, что идея согласована, говорит и то, как ее интерпретировало экспертное сообщество, указывает еще один собеседник издания, близкий к Кремлю. О том, что дискуссия одобрена российским руководством, говорит и источник «Газеты.Ru» в парламенте. Хотя нельзя исключать, что сначала Володин самостоятельно вышел с этой инициативой — и лишь позже получил одобрение.

Одно за другое

Впервые проанализировать конституционные нормы Володин предложил на встрече президента с руководством обеих палат Федерального собрания еще в конце прошлого года. Спикер Думы тогда аргументировал это тем, что в обществе периодически возникают вопросы относительно эффективности некоторых норм основного закона страны.

В следующий раз Володин заговорил о Конституции уже 21 января — буквально через несколько дней после заседания Совбеза под председательством Владимира Путина, на котором присутствовал и спикер Госдумы.

Последнее интервью, где Володин заявил о необходимости усиления роли Госдумы в формировании правительства, вышло 6 апреля. К слову, накануне, 5 апреля, также проходил Совет безопасности.

Однако источник, близкий к руководству Госдумы, в ответ на вопрос о подобных совпадениях сказал, что поиск таких связей напоминает конспирологию.

Интересна в этой связи и позиция российского премьера Дмитрия Медведева. Изначально в фейсбуке он написал, что «никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию» не нужны. И журналисты решили, что Медведев оценил идею негативно.

Позже, правда, пост был отредактирован: «по поводу предложений об изменении Конституции хочу подчеркнуть, что фундаментальные изменения в нее не нужны», а «общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопрос о донастройке функционирования отдельных институтов власти».

Как правило, в политических разговорах под «фундаментальными изменениями» Конституции подразумевается содержание 1-й, 2-й и 9-й глав основного закона, которые могут быть скорректированы только Конституционным собранием.

При этом советник спикера Госдумы на общественных началах и руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский обратил внимание на то, что

в 2008 году именно Медведев инициировал поправки в Конституцию относительно увеличения сроков полномочий Госдумы и президента РФ.

В своей речи по этому поводу занимавший тогда пост президента Медведев подчеркивал, что это не реформа: «Хочу прямо сказать: речь идет не о конституционной реформе, а именно о корректировке Конституции. О действительно важных, но все же уточняющих поправках, не затрагивающих политическую и правовую сущность существующих институтов».

Впрочем, сейчас источник «Газеты.Ru» в правительстве однозначно замечает, что никаких изменений в Конституцию до 2024 года не будет.

«Скажу так: дискуссия в профессиональном сообществе есть, но решений нет», — отмечает высокопоставленный собеседник «Газеты.Ru».

Зачем нужна дискуссия?

Если предположить, что дискуссия, начатая Володиным, действительно была одобрена Кремлем, возникает вопрос: зачем это было нужно? И первым вариантом ответа на ум приходит так называемый «транзит власти».

Этим термином сейчас политологи обозначают период перед президентскими выборами 2024 года, на которых, согласно Конституции, Владимир Путин не сможет баллотироваться на новый срок.

У «Единой России» в Госдуме сейчас конституционное большинство, и, при желании, она может изменить эту норму. Однако ранее несколько источников, близких к Кремлю, в разговоре с «Газетой.Ru» отвергали эту идею, поскольку планов вновь выдвигаться в президенты у Путина нет.

Возникает другой вопрос — какое место он будет занимать в будущей политической системе. Изменение баланса в пользу парламента может стать частью ответа. При таком раскладе Путин сможет высказать мнение об изменениях, когда будет понятна реакция на саму суть дискуссии. Такой сценарий описывают ряд источников, близких к Кремлю.

Однако решения по этому поводу на данный момент не принято, подчеркивает осведомленный источник «Газеты.Ru». «Никаких решений не принято. Цель — только дискуссия», — заверил он, добавив, что разговоры о транзите изначально пошли не по плану, из-за чего стало распространяться мнение, что после ухода Путина система может не справиться. Дискуссия, инициированная Володиным, может напомнить, что есть и другие институты власти. Однако собеседник несколько критикует спикера Госдумы за то, что привлек слишком много внимания к этому вопросу — предполагалось, что все должно пройти спокойнее.

Об этом же, к слову, еще до заявлений Володина «Газете.Ru» говорил другой высокопоставленный источник: именно ожидание транзита привело к некоторой «турбулентности» в российских политических кругах — многие пытаются заранее подстроиться под грядущие перемены. Он также отметил, что это негативно сказывается на управленческих процессах в государстве, хотя сам президент никакой информации о планах на «транзит» не давал.

«Все пытаются сделать ставки. Кто-то говорит о Конституции, кто-то — о других вариантах. Зная президента, он как раз смотрит на то, кто и как поведет себя в этой ситуации», — пояснял источник.

«Можно обойтись без изменения Конституции»

В период политического транзита лучше опираться на устоявшиеся институты, а не создавать новые «суперорганы» и вписывать их в Конституцию, считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. При этом большинство задач, главная из которых — обеспечение стабильности, можно решить внесением несущественных изменений в полномочия и порядок взаимодействия существующих органов власти, продолжает эксперт. «Причем в большинстве случаев можно обойтись без поправок в Конституцию, изменив лишь некоторые законы и регламенты», — подчеркивает он.

Глава ИСЭПИ, советник председателя Госдумы на общественных началах Дмитрий Бадовский обращает внимание, что дискуссия предложена Володиным еще в конце прошлого года, причем по довольно широкому спектру вопросов, в том числе — проблеме социального государства и защиты прав человека на фоне новых вызовов цифрового общества и искусственного интеллекта.

«Это все тоже не праздные вопросы. Один из аспектов дискуссии — вопрос баланса ветвей власти и ее эффективности в целом», — утверждает Бадовский.

Сейчас же, по словам эксперта, спикер Госдумы сформулировал в общем виде «свои некоторые предложения» именно по этому вопросу, в том что касается обеспечения баланса исполнительной и законодательной власти.

При этом советник Володина считает, что не надо сводить обсуждение исключительно к теме «так называемого транзита власти».

«Совершенствование государственной системы нужно независимо от этого. Поправки 2008 года, как и последующие, например касавшиеся судебной системы, ни с каким транзитом связаны не были, а просто вытекали из требования времени», — заключает Бадовский.

Так или иначе, на данном этапе однозначно утверждать, куда может зайти дискуссия о конституционных поправках, нельзя, а говоря о транзите, в политических кругах поднимают и другие его варианты.