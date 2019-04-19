«Это не нужно»: Кремль не пойдет на сделку с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят необходимости в каких-либо сделках между будущим президентом Украины и главой России Владимиром Путиным.

«Никакие сделки с Путиным или с Москвой не нужны, нужно выстраивать нормальные, добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия, и отношений сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах русских и украинцев, которые живут и в России, и на Украине», — сказал представитель правительства.

Кроме того, Песков отметил, что Россия в вопросе юго-восточной части Украины опирается на положения минских соглашений. Он добавил, что пока ни один из двух оставшихся кандидатов на пост президента Украины не дал внятных разъяснений о перспективах этих документов. «Поэтому это пока остается, скорее, в такой «серой зоне» для нас, это еще предстоит услышать и понять», — сказал он.

Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал высказывание председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Украинский политик призвал кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского в случае победы на выборах договориться с Москвой. В своем интервью агентству Reuters он заявил, что сделка может решить несколько проблем страны: восстановление контроля над Донбассом, недорогой газ, а также российские инвестиции, сообщает НСН.

В разговоре с журналистами Медведчук отметил, что несколькими днями ранее провел переговоры с президентом России. «В Москве нет никаких ожиданий. Они хотят видеть, что будет потом, кто будет в его [Владимира Зеленского] окружении и что он будет делать», — сказал политик.

«Мы не говорим, что должны снова целоваться или обниматься [с Россией]. Мы говорим о восстановлении прагматичных экономических отношений», — продолжил украинский политик. Он добавил, что из-за того, что Украина «повернулась спиной к России», украинское государство теряет $20 млрд в год.

Поэтому, как считает Медведчук, необходимо сблизиться с Россией, как это диктует холодная экономическая логика. «Если мы этого не сделаем и продолжим эту антироссийскую политику и истерию, наша экономическая жизнь еще больше ухудшится», — отметил председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

По словам пресс-секретаря президента России, Медведчук решает вопросы по возвращению и обмену «удерживаемых лиц». «Недавно он был в Москве и имел здесь контакты по вопросу освобождения украинских моряков, которые нарушили границу Российской Федерации. В этом плане он по-прежнему работает и прикладывает изрядные усилия для урегулирования множества существующих гуманитарных вопросов», — цитирует «Коммерсант» ответ Пескова на вопрос, является ли этот украинский политик посредником между Киевом и Москвой.

Ранее в эфире телеканала «1+1» кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что, если он победит во втором туре голосования, то не станет возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем. «Нет», — ответил шоумен на вопрос, готов ли он отдать приказ освободить Донбасс военным путем.

Кроме того, ранее он заявлял, что, если станет главой государства, то не будет амнистировать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые принимали участие в военном конфликте. Зеленский считает, что на юго-востоке Украины происходит «криминальная история», и чтобы ее решить, нужно немало времени. И для этого поможет «информационная война», благодаря которой можно будет улучшить отношения между ДНР, ЛНР и Украиной. Она покажет, как жители региона «нужны» украинской стороне.

Кандидат отметил, что Украина перестала «говорить» с гражданами самопровозглашенных республик, и этот факт является «самым страшным».

Помимо этого, у кандидата есть план прекращения войны на Донбассе. О нем он рассказал в начале апреля, сообщает УНИАН.

План будет приводится в действие, по словам Владимира Зеленского, в несколько этапов. Первый — «это прекращение огня на востоке». «Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке», — сказал он. Зеленский отметил, что осознает, что «каждый день — это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи».

Второй этап заключается в возобновлении Киевом социальных выплат гражданам «оккупированного» Донбасса. Он предложил выплачивать «пенсии людям, которые живут там», так как «они такие же украинцы».