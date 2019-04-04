Выборы президента Украины: ЦИК подсчитал первый круг

«Победу» в первом туре президентских выборов на Украине одержал кандидат Владимир Зеленский – он набрал 30,24% голосов. Эти данные ЦИК Украины опубликовала, подсчитав 100% бюллетеней, передает НСН.

Действующего президента Украины Петра Порошенко поддержали 15,95% украинцев. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы в первом туре числа голосов.

Накануне, 3 апреля, Зеленский принял вызов Порошенко – принять участие в публичных дебатах. На своем канале в YouTube шоумен опубликовал ролик, в котором призвал действующего президента Украины дебатировать с ним на самом большом стадионе страны – «Олимпийском» в Киеве.

Реклама

Зеленский потребовал, чтобы перед дебатами кандидатов проверили на алкоголь и наркотики. По его словам, дебаты пройдут перед народом Украины, а трансляцию мероприятия должны быть допущены все телеканалы.

«В знак уважения к трети, как минимум к трети граждан Украины вы должны публично сказать, что дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или [олигарха] Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа», – подчеркнул кандидат.

Порошенко согласился на проведение дебатов с Зеленским перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе «Олимпийский». Об этом украинский президент написал на своей странице в твиттере.

По словам действующего главы государства, подобные дебаты могут проводиться только при участии Общественного телевидения, а также должны сопровождаться трансляцией по всем телеканалам страны.

«Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — заявил Порошенко.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил ответ кандидата в президенты Владимира Зеленского на заявление Петра Порошенко, вызвавшего его на дебаты, передает ФАН.

«Зеленский дерзко и грамотно поставил Порошенко на место», — написал в своем твиттере сенатор от Пермского края.

По его мнению, Порошенко отдаст Зеленскому инициативу в предвыборной гонке, если примет условия, а если не примет — «будет выглядеть трусом, вновь, как в 2014-м» — тогда Порошенко уклонился от дебатов. «Это лишь подтвердит, что он делает ставку на огромный подлог 21 апреля», — подытожил Пушков.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. По данным МВД Украины, в ходе голосования правоохранители получили более 2,1 тыс. жалоб о нарушениях избирательного процесса. По факту нарушений возбуждено 39 уголовных дел.

Стоит отметить, что Киев отказался открывать избирательные участки в России, а также в некоторых районах Донбасса, в результате чего порядка 11 млн украинцев не смогли принять участия в голосовании. Кроме того, впервые на выборах президента Украины нет российских наблюдателей. В январе украинские власти отказались принимать заявки на регистрацию наблюдателей из России.

Сам Зеленский после первого тура президентских выборов на Украине заявил журналистам, что не будет считать проигрышем исход, при котором он не станет президентом. «Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг. Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», — подчеркнул кандидат.

Владимир Зеленский получил известность как участник игр КВН, российское юмористическое шоу он покинул после конфликта его команды «95 квартал» с компанией АМиК. В 2015 году его «Студия Квартал-95» начала выпускать сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл учителя истории, неожиданно для себя ставшего президентом Украины. Сериал снискал большую популярность — права на его показ даже приобрел стриминговый сервис Netflix. Новые серии выходят весной 2019 года — как раз во время выборов главы Украины.

Большую часть проектов студия Зеленского написала для телеканала «1+1», принадлежащего украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому. По сообщениям украинских СМИ, Коломойский задолжал юмористу $4 млн — это сумма, которую его студия не получила за производство программ для принадлежащего олигарху канала.

В СМИ также сообщалось, что бизнесмен сделал ставку на Зеленского на выборах. Юморист, в свою очередь, заявил, что его задевает, когда говорят, что деньги на участие в выборах ему может дать только владелец канала. По словам комика, Коломойский не дал бы 2,5 млн гривен на подобную авантюру.