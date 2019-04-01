Дружба кончилась: Украина развелась с Россией

С 1 апреля перестает действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, сообщает РИА «Новости».

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекращал действие старого договора, заключенного еще до распада СССР между РСФСР и Украинской ССР в 1990 году.

Этот документ был первым в своем роде и определял отношения двух республик советского государства. Согласно шестой статье договора, стороны обязывались признавать и уважать территориальную целостность друг друга в существовавших на тот момент в рамках СССР границах. Новый документ 1997 года подтверждал этот тезис в своей второй статье.

Этот документ часто назывался «большим договором», так как определял экономические и политические отношения России и Украины, резко ухудшившиеся после воссоединения Крыма с Россией.

Петр Порошенко внес законопроект о разрыве дружбы и сотрудничества в Верховную раду 3 декабря, отметив, что принять документ нужно безотлагательно.

В пояснительной записке отмечалось, что договор вступил в силу 1 апреля 1999 года, очередной десятилетний период его действия завершается 31 марта 2019 года. Согласно тексту законопроекта, каждые десять лет действие договора продлевается автоматически, если ни одна из сторон не изъявит желание его прекратить.

Также, как сообщалось в приложении к инициативе, агрессия Москвы в отношении Киева нарушает большинство пунктов Договора. «По состоянию на сегодня отсутствуют признаки добросовестного стремления РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, нанесенный ее противоправными действиями. Более того, РФ своими агрессивными действиями постоянно ухудшает нарушение условий договора», — отмечается в пояснении.

Уже на следующей неделе Порошенко подписал поспешно принятый Радой закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу.

Другие составляющие этой стратегии: это безвиз, соглашение об ассоциации с ЕС, томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленные в конституции [Украины] курса на вступление в НАТО и Евросоюз», — сказал тогда президент Украины.

На этом украинские власти не останавливаются, готовясь разорвать порядка 40 договоров, заключенных с Российской Федерацией. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель министра Украины по делам «временно оккупированных» территорий Юрий Грымчак.

«Подготовка к расторжению идет, просто не так публично. Там есть межгосударственные, межправительственные [договоры], и между министерствами и ведомствами [России и Украины]», — заявил украинский чиновник в январе этого года.

При этом на Украине распространено мнение, что разрыв договора нанесет ущерб в первую очередь Киеву, а не Москве. Такое мнение в одном из соцопросов, проведенных в конце 2018 года, выразили 93% жителей страны.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что те положения договора о дружбе с Россией, которые приносят выгоду Киеву, отменять не следовало, чтобы сохранить хоть какие-то документы о «принадлежности» Крыма Украине. Об этом он заявил изданию «Главред».

По его словам, украинские власти в процессе подготовки этого договора «четко определили границы» государства, в том числе по крымскому вопросу.

«Именно тогда и мы, и Россия, признали, что Крым является частью Украины»,

— сказал Маломуж. Он выразил опасение, что без этого договора Россия станет «манипулировать» юридическим статусом Крымского полуострова, и Киеву нечего будет возразить из-за недействительности договора.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина не признает результатов референдума и считает действия России «аннексией».