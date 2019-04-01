Психи за Порошенко: почему выборы на Украине оказались символичными

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала «символичными» данные о максимальной поддержке президента Петра Порошенко на выборах в тюрьмах и психиатрических лечебницах. Об этом юрист написала в своем фейсбуке, передает ТАСС.

«Символично. Жить по-новому — это и значит жить в криминальном дурдоме. Посмотрим, что покажут бумажные протоколы. Но, в любом случае, крах этого рейха неизбежен», — заявила Лукаш.

Она также сослалась на публикацию «Страны.ua», согласно которой «данные в первую очередь считают в закрытых объектах». В их числе перечисляются следственные изоляторы, тюрьмы, а также диспансеры, хосписы и психбольницы.

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После обработки ЦИКом 62,74% протоколов, лидером предвыборной гонки остается комик Владимир Зеленский с 30,40% голосов. На втором месте — действующий президент Украины Петр Порошенко, у него 16,34% голосов. На третьем месте — экс-премьер Украины Юлия Тимошенко с 13,09% голосов избирателей. ЦИК Украины после подсчета 60% протоколов официально заявил, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей — 21 апреля пройдет второй тур президентских выборов.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в случае избрания Петра Порошенко на второй президентский срок, Украина прекратит свое существование. Политик обвинил Порошенко в подкупе голосов избирателей.

«Если не будет изменений, если не поменять Порошенко на кого-то другого, украинское государство просто прекратит свое существование», — заявил Саакашвили.

Как сообщает ФАН, на выборы президента Украины 31 марта не пришли 10,804 миллиона граждан. Согласно информации ЦИК, число избирателей, внесенных в список, составило 29,622 миллиона человек​​​. Количество граждан страны, которые получили избирательные бюллетени, составило 18,817 млн.

Экс-депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Спиридон Килинкаров в разговоре с НСН заявил, что выход Зеленского во второй тур с более чем 30% голосов — это провал всех остальных кандидатов.

«Фактически это протестный электорат, который путем голосования за Зеленского пытается выразить свой протест и невосприятие той системы, которая выстроилась на Украине за годы независимости.

В связи с отсутствием графы «против всех» Зеленский аккумулирует в себе весь этот протестный неустойчивый электорат, так как на данный момент он политиком не является», — заявил Килинкаров.

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что украинский лидер Петр Порошенко потеряет власть после выборов. «Мы показали, что власть, несмотря на все огромное давление, несмотря на все попытки подкупа, обречена», — сказал Бойко. По его словам, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола.

Кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что рассчитывает принять участие во втором туре выборов вместе с Владимиром Зеленским. Она назвала «заказными» и «манипулятивными» данные экзитполов, которые указывают на ее третье место. По мнению Тимошенко, на самом деле во второй тур вышла она, а не Пtтр Порошенко.

Тимошенко также подчеркнула, что будет оспаривать результаты президентских выборов, и призвала всех своих симпатизантов отправиться на избирательные участки и «защитить результаты голосования».

Сам президент Украины Петр Порошенко также обратился к избирателям. Он заявил, что такой острой конкуренции, как на этих выборах, Украина никогда не знала, и «это хорошо». Он добавил, что страна «блестяще прошла тест на свободное волеизъявление».

«Свободные и демократические выборы являются проверкой нашей европейской культуры, нашей актуальности для европейской политической культуры и стандартов цивилизации Европейского союза», — заявил Порошенко.

По данным МВД Украины, выборы прошли без серьезных нарушений. На некоторых участках Национальной полиции пришлось отстранить от работы пьяных членов избирательных комиссия, а в один из участков кто-то метнул «коктейль Молотова». Пожар удалось потушить, обошлось без жертв, злоумышленник был задержан. В МВД подчеркнули, что нарушения на выборах системного характера не носили и на результат голосования не должны повлиять.