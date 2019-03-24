Рад окончанию российского дела: Трамп собрал праздничный ужин

Новость об окончании 22-месячного расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы «вмешательстве» России в американскую президентскую выборную кампанию 2016 года порадовала президента США Дональда Трампа, передает ABC со ссылкой на собственные источники.

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Глава Белого дома находился в «отличном настроении», провел праздничный ужин в своей южной резиденции — в особняке Мар-а-Лаго во Флориде — с первой леди Меланией Трамп, ее родителями и своим сыном Бэрроном. Собравшиеся спели «С днем рождения» Бэррону, которому исполнилось 13 лет. Трамп же сказал всем присутствующим, что он «рад, что все кончено».

Во второй половине дня в пятницу 22 марта все американские телеканалы прервали регулярное вещание, чтобы сообщить срочную новость о том, что Роберт Мюллер завершил расследование так называемого российского дела.

«Белый дом не получал доклада спецпрокурора и не был о нем проинформирован», — написала пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в твиттере, засвидельствовав таким образом, что администрация Трампа никак не вмешивалась в работу спецпрокурора.

По ее словам, теперь отчет Мюллера будет рассмотрен генпрокурором США Уильямом Барром.

В течение часа с момента распространения информации о передаче отчета спецпрокурора главе минюста США телекомпания CNN фактически провозгласила победу Трампа в противостоянии с демократами по «российскому делу».

К такому выводу журналисты пришли на том основании, что

отчет Мюллера не содержит новых обвинительных заключений.

А это значит, что членам семьи американского президента правоохранительная система США не угрожает.

Адвокаты Трампа уже успели отреагировать на завершение расследования по «делу о России».

«Мы рады, что спецпрокурор США Роберт Мюллер передал свой доклад министру юстиции и генпрокурору Уильяму Барру», — говорится в заявлении адвоката Трампа Руди Джулиани.

В Москве указали, что итоги расследования, как и все дело в целом, является пустым и не имеет под собой никаких фактических оснований, передает ФАН.

«Ни один из «подозреваемых» с Россией в сговор не вступал — ни (советник Трампа Пол. — «Газета.Ru») Манафорт, ни (экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл. — «Газета.Ru») Флинн, ни другие. В докладе будет много дыма и тумана, различные «хайли лайкли», но ничего конкретного. Гора вновь родила дохлого мышонка», — написал в твиттере член Совета Федерации Алексей Пушков.

Интересно, что за день до этой новости Трамп заявил, что если доклад по «российскому делу» будет направлен против него, то в стране начнутся беспорядки. Президент США отметил, что сумел честно победить на демократических выборах и людям не понравится, что его пытаются очернить.

Кроме того, Трамп опубликовал в своем твиттере достаточно лаконичную запись: «Джон Соломон: По мере исчезновения российского сговора появляется украинский заговор, чтобы помочь [экс-кандидату в президенты США на выборах 2016 года Хиллари] Клинтон».

Это заголовок статьи в The Hill авторства Джона Соломона. В материале рассказывается в том числе о высказываниях генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что

у украинской прокуратуры достаточно материала, чтобы начать расследование по вопросу вмешательства украинских силовиков в американскую кампанию в США в 2016 году.

Речь идет о материалах, касающихся деятельности на Украине Пола Манафорта, который в свое время работал на предвыборной кампании тогдашнего президента Виктора Януковича.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы. Путин и Трамп провели встречу в рамках российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года. В ходе разговора в числе прочего шла речь о «российском вмешательстве» в американские выборы. Тогда президент США сказал: Путин вновь уверил его в том, что вмешательства не было, передает НСН.

Годом ранее Путин на саммите в Гамбурге заверил лидеров стран G20, что российская сторона не вмешивалась в американские выборы. Однако сама его встреча с главой Белого дома прошла напряженно.

В самом начале беседы Трамп напрямую спросил Путина: «Это сделали вы?»

Такой прямой вопрос «ошеломил» главу Госдепартамента США Рекса Тиллерсона, присутствовавшего на встрече. В ходе обсуждения «вмешательства» Путин несколько раз громко просил у Трампа назвать весомые доказательства, лежащие в основе таких обвинений в адрес Москвы. В итоге дискуссия о выборах заняла 40 минут из двухчасовой беседы лидеров двух стран.