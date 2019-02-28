Готовятся к выборам: в Киеве предрекли распад России

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой заявил, что история Российской Федерации закончится распадом.

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«Все империи распадались раньше или позже. Россия — поработительница народов — тоже закончит свою историю.

Но еще не было империи с ядерной боеголовкой под мышкой. Это затрудняет решение проблем, которые создает Москва в современном мире», — сказал он.

В Совфеде отреагировали на слова экс-министра, заявив, что украинские политики в преддверии президентских выборов делают популистские заявления.

«Будучи бывшим министром, Лановой понимает, что предвыборная кампания является грязной, а результаты выборов будут еще грязнее. [Президент Украины Петр] Порошенко не даст никому победить, выборы будут фальсифицированы, я в этом абсолютно убежден», — пояснил член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН.

По его мнению, бывший украинский чиновник рассчитывает получить должность после выборов, поэтому озвучивает антироссийские идеи.

«Человек хочет войти в новый пул, быть полезным, засветиться, продемонстрировать, что он поддерживает действующую украинскую власть. Отсюда и подобные заявления», — заметил Клинцевич.

Сенатор считает, что после выборов на Украине к власти могут прийти адекватные люди. При этом он с сожалением констатировал, что Киев находится в зависимости от Вашингтона.

«Сегодня есть некие надежды на то, что придут другие, вменяемые политики. Но вы посмотрите, как их охаживают Госдеп, администрация президента США и американские спецслужбы. Они же не дают дышать», — заметил Клинцевич.

Резюмируя, член СФ по обороне и безопасности напомнил, что украинская власть открыто поддерживает силы националистического толка.

«У меня нет сомнений в том, что отдельные политические силы будут пытаться разорвать Украину.

И причиной этого процесса будут являться не Донецк и Луганск. Ситуация в Донбассе — это следствие того, что отдельная часть граждан Украины не восприняла фашизм и нацизм, который сегодня доминирует в соседней стране. Жители ДНР и ЛНР не потеряли свой генетический код», — подытожил Клинцевич.

Украинские политики неоднократно предсказывали России скорый распад. Так, в декабре первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что если Москва попробует «захватить» украинские территории, Россия неминуемо перестанет существовать в течение года.

«Украина останется Украиной. Никто ее не сможет одолеть. Представьте себе, что Россия сошла с ума и оккупировала Украину. Через год России бы не стало», — заявил он украинским журналистам.

Чтобы доказать свою позицию Кравчук пояснил, что Россия для удержания Украины «в покое» должна потратить 70% своего госбюджета, а также направить на украинскую территорию половину своей армии.

Поскольку Россия и «с Крымом справиться не может», то и всю Украину удержать ей не под силу, уверен Кравчук.

«Я не верю, что Россия пойдет «широким фронтом» на Украину. Почему? Потому что Россия не может справиться с Крымом. Крым не стал жемчужиной. Он стал очень унылой территорией для России», — сказал политик.

При этом Кравчук выразил уверенность, что российское руководство не станет развязывать полномасштабную войну с Украиной. По его мнению, российскому президенту якобы выгодно генерировать угрозы в отношении Украины, однако приводить их в исполнение он не будет, поскольку понимает, с какими последствиями столкнется страна в случае масштабного наступления.

Он напомнил, что после российской «провокации» в Керченском проливе мировое сообщество осудило Москву. «Слава богу, реакция была очень острая. Это означает, что цивилизованный мир с нами, о чем свидетельствует принятая резолюция ООН», — продолжил первый президент Украины.

В свою очередь, украинский политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин о вовсе выразил сомнения в существовании россиян. В январе этого года он заявил, что нации под названием «россияне» не существует.

«Как известно, само название «Россия» появилось очень просто — это была калька с латинского написания Rus», — написал он в чате на сайте издания «Главред».

Специалист полагает, что название Rus принадлежит Украине, и обвинил в краже российского императора Петра I. Он также высказал мнение, что после некоего «распада» России ряд ее субъектов захочет войти в состав Украины.