Гудбай, Ульяна: Климкин возмущен снятием главы минздрава

Решение отстранить от должности исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины американскую гражданку Ульяну Супрун создает опасный прецедент. Об этом в своем фейсбуке написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает НСН.

«Нам нужно учитывать объективные потребности страны и взглянуть реальности в лицо, а не закрываться от мира. Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры», — заявил Климкин.

По его мнению, судебное решение может повлечь за собой масштабную переоценку деятельности всех исполняющих обязанности чиновников, и ситуация может зайти слишком далеко. Климкин отметил, что начатая Супрун реформа здравоохранения может быть оценена лишь положительно, потому что «украинская система здравоохранения в ее теперешнем состоянии не способна лечить и спасать всех украинцев».

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5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Парламентарий требовал отстранить американку украинского происхождения Ульяну Супрун от министерского портфеля.

Суд постановил Супрун от должности и.о. главы минздрава отстранить, но позволил ей занять должность заместителя министра здравоохранения.

Ульяна Супрун переехала на Украину в 2013 году, спустя два года получив украинский паспорт. От гражданства США она не отказывалась.

Глава минздрава Украины входит в число самых одиозных политиков в стране, она оказалась на первом месте в «народном списке предателей» по версии издания Realist. Ее обвиняют в провале реформы здравоохранения, уничтожении бесплатного медицинского обслуживания и неспособности обеспечить импорт медикаментов.

По данным соцопроса группы «Рейтинг», проведенного летом 2018 года по заказу американского Международного республиканского института, Супрун стала самым нелюбимым политиком Украины — о плохом отношении к ней заявил 61% респондентов.

Ульяна Супрун родилась в Детройте, штат Мичиган. В 1985 году получила степень бакалавра в области биологии, в 1989 году получила степень доктора медицины. Она работала в американских клиниках, после участвовала в Евромайдане и возглавляла гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев.

Двойное гражданство официально запрещено украинским законодательством, но какого-либо наказания за это не существует, благодаря чему многие украинцы являются также гражданами других стран — например России, Канады или Израиля.

В начале октября глава МИД Украины Павел Климкин даже заявил о необходимости начать дискуссию о внедрении двойного гражданства в качестве нормы.

«Все мы прекрасно понимаем, что в Украине у десятков или сотен тысяч людей есть паспорта соседних стран. Думаю, следует провести и дискуссию об отношении государства к этой многочисленной группе соотечественников. Подчеркну: дискуссию не для того, чтобы ухудшить их положение или заклеймить их как предателей, а для того, чтобы разумно решить эту коллизию», — подчеркнул министр иностранных дел.

В частности, двумя паспортами обладали 15-й министр финансов Украины Наталья Яресько, американка, ранее служившая в Госдепе США, 5-й министр экономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичюс, гражданин Литвы. Двумя паспортами в течение полугода обладал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, занимая должность главы Одесской обладминистрации.

Российские паспорта вызывают у Киева гораздо больше вопросов, чем паспорта США и ЕС. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинцы должны сдать российские паспорта, передает ФАН. Такое мнение он высказал во время обсуждения вопроса двойного гражданства. Климкин считает, что жители Украины не должны иметь возможности по второму гражданству быть россиянами.

Климкин призвал граждан Украины «сдавать» российские паспорта, а потом «разговаривать».

Число украинцев, желающих получить российское гражданство, за пять лет выросло в семь раз, заявил после этого вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой.