Новые санкции против России: США требуют освободить моряков

США и Евросоюз могут ввести дополнительные санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, когда сотрудники ФСБ РФ задержали за нарушение границы украинские суда. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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«И США, и Европа смотрят, какие дополнительные меры мы будем предпринимать, если Россия не согласится вернуть моряков и продолжит настаивать на контроле над Керченским проливом», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

По словам дипломата, Москва не имела оснований для задержания украинских моряков и использует эту ситуацию в политических целях. Волкер также спрогнозировал, что Европейский союз продлит в феврале антироссийские санкции, введенные после присоединения Крыма к РФ, передает ФАН.

Четыре дня назад Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе. Российская делегация в работе над документом не принимала участия.

Также и украинской стороне не удалось внести поправку, согласно которой задержанные моряки считались бы «военнопленными».

ПАСЕ в резолюции призвала Россию и Украину воздержаться от обострения конфликта.

«Ассамблея настоятельно призывает Россию немедленно освободить украинских военных и обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую и/или консульскую помощь…», — указывалось в документе.

За два дня до этого Дания пригрозила России санкциями за керченский инцидент.

«Россия до сих пор держит 24 украинских моряка. Если их не выпустят в ближайшее время, ЕС будет вынужден рассмотреть возможность введения новых санкций против России. Неприемлемое поведение на Азовском море», — написал в твиттере министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

В середине нынешнего месяца вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко призвала депутатов обратиться к Соединенным Штатам и Евросоюзу по поводу введения новых антироссийских санкций из-за «военной агрессии» в Азове. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, президент страны Петр Порошенко уже начал работу в этом направлении.

«Важно, чтобы и политики на всех уровнях напоминали об ответственности России за военную агрессию в Азове», — заявила парламентарий.

Она добавила, что Киев настаивает на освобождении задержанных украинских моряков.

В ответ на это член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди обвинила Киев в популизме.

«В сегодняшней международной политике «пакетов» намного больше, чем содержания», — указала российский сенатор.

По словам члена верхней палаты,

очередной предложенный Украиной пакет санкций говорит о том, что мировые события, связанные с Россией, «преднамеренно ставятся с ног на голову».

Она также подчеркнула, что России нет смысла отвечать «США и их вассалам», так как Москва ничего противоправного не совершала.

«Действия США направлены на мировую эскалацию конфликтов посредством подстрекательства и недобросовестной конкуренции», — сказала сенатор.

Она добавила, что системные провокативные заявления США «стали неотъемлемым атрибутом американской внешней политики».

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указала, что корабли ВМС Украины опасно маневрировали и не подчинялись требованиям.

По словам представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили «откровенно агрессивные действия» против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира, передает НСН.

Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы по ходатайству российских спецслужб в рамках уголовного дела по факту нарушения госграницы РФ. В ответ Украина ввела военное положение. Также после произошедшего украинский лидер Петр Порошенко хотел поговорить по телефону с Владимиром Путиным, но получил отказ.

Российский лидер объяснил это тем, что не хочет участвовать в избирательной кампании украинского президента. Он отметил, что провокация была проведена Киевом в интересах Порошенко, который ради повышения своих политических рейтингов в преддверии президентских выборов поступается интересами собственного народа.