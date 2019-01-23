«Не уважают слабость»: ФРГ призвала Москву играть по правилам

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия не уважает слабость и Евросоюз должен выработать стойкую позицию по отношению к Москве. Такое заявление она сделала, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По ее словам, западным соседям России необходимо быть сильными и проявлять выдержку.

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«Россия не уважает слабость... С другой стороны, Россия — это наш сосед, она будет нашим соседом, остается им, и нам нужно с этим работать. Поэтому нужно быть сильным, нужно показывать выдержку в том, что касается ценностей, иначе Россия никогда не будет уважать вас», — отметила она.

Министр обороны подчеркнула, что в интересах Германии убедить Россию в большей степени «играть по правилам» и в этом смысле вернуться к прошлому, от которого она тоже может получить выгоду.

«Хочу выразиться ясно: играть по правилам — это означает порядок, основанный на правилах, ничего иного. Уважать суверенитет других стран, например», — уточнила фон дер Ляйен.

Аналогичное заявление глава оборонного ведомства Германии уже делала в интервью изданию Bild в конце апреля прошлого года. Тогда она заявила о необходимости более жесткого курса в отношениях с Россией.

«[Президент России Владимир] Путин не ценит слабость», — подчеркивала она. По мнению министра, главной проблемой в отношениях России с западными странами является поиск «образа врага», который, как она считает, необходим именно Кремлю.

В то же время она обратила внимание, что улучшению отношений с Россией также препятствуют «аннексия Крыма», позиция Москвы по проблеме конфликта в Донбассе и ситуация в Сирии.

Фон дер Ляйен отметила, что давление на Россию посредством санкций необходимо продолжать для выполнения Москвой Минских соглашений. Министр предупредила, что

Западу стоит готовиться к диалогу с Москвой «с позиции единства и силы».

В ответ на это министр обороны России Сергей Шойгу заявлял в эфире телеканала «Россия 24», что немецким властям не стоит забывать о том, что они сделали на территории России в годы Второй мировой войны.

«После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать», — обратил внимание Шойгу.

Также глава Минобороны порекомендовал представителям Германии «спросить у дедушек», чем может обернуться диалог с Россией с «позиции силы».

В то же время он напомнил, что российская сторона всегда готова к конструктивному диалогу с Германией.

В начале этого года глава МИД ФРГ Хайко Маас отметил, что ФРГ нуждается в России как в партнере во внешней политике. Такое заявление министр сделал в ходе своего выступления на традиционном новогоднем приеме Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики.

«Россия в последние годы утратила в значительной степени доверие. Но мы по-прежнему нуждаемся в России как в партнере во внешней политике», — подчеркнул он.

Он уточнил, что Москва важна, в частности, для решения проблем на Украине, в Сирии, а также в Йемене. Вместе с тем он выразил надежду на более тесное российско-немецкое взаимодействие в вопросах международной политики на фоне вхождения с 1 января ФРГ в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена.

Кстати, не только в ФРГ говорят, что Россия «не уважает слабость». В сентябре прошлого года об этом говорил американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что Москва «действует агрессивно» и «уважает силу».

На пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Трампа спросили, поддерживает ли он мнение своего польского коллеги о том, что Россия является угрозой для Восточной Европы.

«Я думаю, что это очень агрессивная ситуация. Россия действует агрессивно. Они уважают силу, решимость, как и все», — считает президент США.

Он сообщил, что американская сторона модернизирует свою армию. «Мы, мягко говоря, укрепили свои вооруженные силы… Сотни тысяч рабочих мест создают лучшие вооруженные силы. Россия это уважает», — отметил он.