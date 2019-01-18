Трамп приказал: Коэн объяснил свою ложь о бизнесе в России

На допросе бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн показал, что глава Белого дома приказал ему солгать на слушаниях в конгрессе касательно сроков переговоров по строительству небоскреба «Трамп Тауэр» в Москве. Об этом сообщает издание BuzzFeed News со ссылкой на два источника в американской правоохранительной системе, знакомых с ходом дела.

«Пусть так случится», — якобы заявил своему адвокату Трамп (англ. Make it happen — «Газета.Ru»).

Кроме того, Трамп якобы хотел приехать в Россию в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Кандидат от республиканцев будто бы хотел встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы «подтолкнуть» переговоры по поводу строительства небоскреба.

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При этом в статье отмечается, что переговоры продолжались и после публичных заявлений Трампа об отсутствии каких-либо деловых отношений с Россией. Даже после инаугурации Дональд Трамп, его дочь Иванка и сын Дональд Трамп-младший регулярно получали информацию о развитии проекта строительства от Майкла Коэна, отвечавшего за возведение небоскреба, отметили источники.

Двумя днями ранее источники, близкие к Коэну, заявили телеканалу ABC, что бывший личный адвокат президента США опасается за свою семью из-за агрессивных высказываний президента США Дональда Трампа в его адрес.

Коэн считает, что «безрассудные и необоснованные» утверждения Трампа в его адрес предназначены, чтобы его запугать. Экс-адвокат президента США выразил обеспокоенность в разговоре с друзьями, что резкие высказывания Дональда Трампа в твиттере и по телевидению в отношении Коэна может подтолкнуть какого-либо психически нестабильного человека к нападению на него или его семью, говорится в материале.

Публичные слушания с участием Коэна запланированы в конгрессе на 7 февраля. В частности, ранее американский лидер в интервью телеканалу Fox News назвал Коэна «слабаком», обвинил его во лжи прокурорам с целью получить сокращенный срок, а также намекнул, что у него есть компромат на семью Коэна.

В конце осени 2018 года Майкл Коэн признал вину в даче конгрессу ложных показаний по делу о «сговоре» Трампа с Россией. Речь шла о слушаниях в комитетах конгресса США, на которых выступал Коэн. При этом телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Коэн пошел на сделку со следствием, перестав надеяться на помилование со стороны Трампа. По данным телеканала, в апреле текущего года советники президента пообещали Коэну, что президент его защитит.

Как отмечается, Коэн перестал верить в свое «помилование» после того, как Трамп начал дистанцироваться от адвоката в своих выступлениях. При этом адвокат Трампа Рудольф Джулиани опроверг информацию CNN. Джулиани подчеркнул, что Трамп «ничего не обещал» Коэну.

В тот же день Джулиани сообщил, что письменные ответы на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера включали объяснение по поводу проекта строительства небоскреба в Москве. По словам адвоката, Трамп передал содержание своих разговоров с Коэном по поводу проекта строительства небоскреба в Москве.

«Президент заявил, что предложение было, оно обсуждалось с Коэном, также было соглашение о намерении, но дальше этого дело не продвинулось», — рассказал Джулиани. Он отметил, что Мюллера не интересовали конкретные даты разговоров Трампа с Коэном по данному проекту. При этом показания президента США не противоречат словам Коэна о так и не построенной в Москве высотке, подчеркнул Джулиани.

Сам Трамп также прокомментировал информацию, что Коэн признал вину в даче ложных показаний по «российскому делу». Американский лидер отверг заявления, что Trump Organization работала над проектом в Москве, который, по словам его бывшего адвоката, он курировал до июня 2016 года.

По признанию главы Белого дома, Коэн мог соврать о московском проекте, чтобы скостить срок. Сам президент США отметил, что ему нечего скрывать. В конце 2018 года американская пресса также сообщала, что Коэн готов присоединиться к избирательной кампании демократов на президентских выборах 2020 года.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев отмечает, что опасность для Трампа представляют его возможные незаконные действия на посту президента после инаугурации, передает НСН.

«Подобного рода нарушения в совокупности или по отдельности создают основу для импичмента президента, это совершенно точно. Эта статья подводится именно для того, чтобы возбудить это дело. Каковы будут перспективы, каковы шансы, это второй вопрос, но дорожка ведет именно к этому»,

— заявил эксперт.

Сам президент США Дональд Трамп не беспокоится по поводу возможного импичмента, поскольку считает, что не сделал «ничего плохого», отмечает ФАН. «Трудно объявить импичмент кому-то, кто не сделал ничего плохого и кто создал величайшую экономику в истории нашей страны», — подчеркнул американский лидер.