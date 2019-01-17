Сюрприз от Вучича: что Путину подарят в Сербии

Президенту России Владимиру Путину во время его визита в Белград планируют вручить очередного питомца, сообщает газета Blic со ссылкой на заявление президента Сербии Александара Вучича.

Глава сербского государства подарит российскому коллеге трехмесячного щенка шарпланинской овчарки. Он родился в Косове и обладает солидной родословной — до седьмого колена.

Российский лидер встретится с Вучичем в Белграде. Сербская столица готова принять Путина — на улицах наведен порядок, на зданиях висят приветственные плакаты с надписями «Мы братья! С нами Бог!», российские и сербские триколоры. В ходе визита в Сербию Путин и Вучич подпишут более 20 международных соглашений. Кроме того, планируется обсуждение газопровода «Турецкий поток» и его продление через территорию Сербии, сообщает НСН.

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Шарпланинская овчарка, известная также как иллирийская или югославская овчарка, — это пастушья порода собак, выведенная на Балканах. В 1960—1990-х годах шарпланинские овчарки использовались в Югославской народной армии в качестве служебных собак. Хотя эту породу относят к достаточно спокойным, на опасность они реагируют мгновенно и могут нападать и на волка, и на медведя.

Этот щенок станет уже четвертой собакой президента. Осенью 2017 года Владимир Путин получил в подарок щенка туркменского алабая от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Он поздравил Путина с прошедшим днем рождения и сказал, что щенка зовут Верный. «У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая», — добавил туркменский глава.

Наиболее известным питомцем Путина был лабрадор по кличке Конни Полгрейв. В прессе черную собаку президента называли «Кони». В 2000 году бывший тогда главой МЧС Сергей Шойгу передал щенка лабрадора в подарок президенту.

Всемирную известность Кони получила в 2007 году, когда забежала в зал, где проходили переговоры Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Оказалось, что глава немецкого правительства боится собак после нападения на нее животного в 1995 году. «Нет, конечно. Ничего я об этом не знал. Мне, наоборот, хотелось ей сделать приятное, когда я ей показал свою собаку. Я потом объяснился с ней и извинился за это», — заявил в этой связи президент России.

Спустя два года Кони утащила со стола приготовленные к чаю для представителей «Единой России» деликатесы. Во время встречи с политиками в резиденции в Ново-Огареве Путин обсуждал проблемы помощи местной пищевой промышленности, когда черный лабрадор Кони вбежала в комнату и схватила со стола пирожные.

У Кони осталось много щенков, которых президент раздавал россиянам. В 2014 году собака умерла.

Кроме того, у российского президента есть болгарская овчарка Баффи, подаренная Путину премьером Болгарии в 2010 году, и собака японской породы акита-ину по кличке Юмэ, которую главе РФ подарил в 2012 году губернатор префектуры Акита Норихиса Сатакэ.

Президент России вскоре после этого подтвердил предположение журналистов, что Юмэ его защищает. В 2012 году Путин сам подарил тогдашнему президенту Венесуэлы Уго Чавесу щенка черного русского терьера — собаку в сентябре 2012-го вручил ему глава «Роснефти» Игорь Сечин. В начале 2016 года живой подарок от Владимира Путина получил король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа: российский президент подарил ему коня-ахалтекинца по кличке Хаджибек.

Российско-сербские отношения в прессе обеих стран называют «особыми». В мае 2018 года президент Сербии Александар Вучич заявил, что его народ никогда не забудет о дружбе с Россией и не присоединится к санкциям Евросоюза против РФ. По словам сербского главы, он считает президента РФ Владимира Путина «очень интеллигентным человеком, на которого можно положиться». Кроме того,

Вучич заявил, что никогда не слышал от Кремля возражений насчет стремления Сербии вступить в ЕС — при этом Белград хочет сохранять военный нейтралитет.

Благодарности сербского президента Вучича российскому президенту Путину довольно часты; в феврале он передал главе МИД России Сергею Лаврову письмо для лидера россиян. В нем он отмечал, что президент РФ сделал многое для развития отношений с Сербией. «Надеюсь, что в будущем мы сделаем еще больше», — подчеркнул тогда сербский глава, отмечает ФАН. Вучич также обратил внимание на то, что торгово-экономические отношения между двумя странами развиваются с хорошей и продуктивной динамикой.