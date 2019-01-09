Сотрудничать с ООН: Путин и Меркель обсудили Сирию

Москва и Берлин будут работать в сотрудничестве с ООН для скорейшего улучшения политической и военной обстановки в Сирии — такой договоренности достигли в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

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«Владимир Путин и Ангела Меркель продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая вопросы формирования Конституционного комитета на основе договоренностей, достигнутых в ходе четырехстороннего [Россия, Турция, Германия, Франция] саммита в Стамбуле 27 октября 2018 года», — говорится в сообщении Кремля.

Также в среду 9 января с визитом в Москву приехал помощник главы Министерства иностранных дел(МИД) Ирана Хосейн Джабери Ансари. Об этом сообщается в твиттере посольства страны в России. Как отмечается, он обсудит с российскими представителями важные региональные вопросы. Подчеркивается, что главной темой встречи является ситуация в Сирии.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что Москва и Вашингтон проведут переговоры, касающиеся ситуации в Сирии. По его словам, это произойдет в ближайшее время.

«Эти контакты не всегда анонсируются. Контакты идут по разным вопросам, будут и по другим темам в ближайшее время», — сказал дипломат.

Обсуждали обстановку в Сирии в этот день и министр обороны РФ Сергей Шойгу с турецким коллегой Хулуси Акаром, передает ФАН.

«В ходе беседы

главы военных ведомств обсудили обстановку в идлибской зоне деэскалации на территории Сирии

и другие вопросы региональной безопасности», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Накануне представитель российской военной полиции Юсуп Маматов сообщил о начале патрулирования территории в районе Манбиджа в сирийской провинции Алеппо близ турецкой границы. По его словам, задачей России в данном регионе является поддержание безопасности и контроль над перемещениями вооруженных сил.

«Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населенного пункта Манбидж и его окрестностей. Задача — обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооруженных формирований», — сказал силовик.

Он добавил, что военные полицейские получают от местных жителей сообщения о схронах оружия и неразорвавшихся снарядах, которые находятся там со времен оккупации территорий боевиками, передает НСН.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в статье для издания The New York Times рассказал о плане Анкары по урегулированию ситуации в Сирии.

Он отметил, что Турция предлагает комплексную стратегию, призванную искоренить причины радикализации, для чего будут созданы разнородные «силы стабилизации» из «бойцов из всех слоев сирийского общества».

Также план Анкары подразумевает организацию местного самоуправления на территориях, подконтрольных в настоящее время террористам из «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ).

«Лица, не имеющие связи с террористическими группами, смогут представлять свои общины в органах местного самоуправления», — добавил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что территории с преимущественно курдским населением будут в основном представлять делегаты от курдской общины.

Чуть ранее

советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность проведения переговоров с российскими должностными лицами,

об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Высокопоставленный сотрудник Белого дома в ходе своего визита в Иерусалим, где он обсудил с руководством Израиля ситуацию в Сирии, заявил, что он «может провести переговоры с российскими коллегами», которые являются сторонниками президента Сирии Башара Асада.

В начале нынешнего года глава британского МИДа Джереми Хант заявил о росте российского влияния на сирийской территории. Министр отметил, что российская сторона может считать, что расширила сферу своего влияния в Сирии.

«Мы бы им (России. — Газета.Ru) сказали: «Да, и вы также увеличили уровень своей ответственности», — сказал дипломат.