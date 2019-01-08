Русский след: в США предъявили обвинения Весельницкой

Американский суд предъявил обвинения в воспрепятствовании правосудию российской юристу Наталье Весельницкой. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на обвинительное заключение.

Весельницкая, известная публике в связи со встречей с руководителями предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в 2016 году, сейчас обвиняется по другому делу. Речь идет о предполагаемом отмывании денежных средств кипрской офшорной компанией Prevezon Holdings. Обвинения были предъявлены компании американской прокуратурой еще в 2013 году.

По данным следствия, Весельницкая, представляя сторону защиты, сотрудничала с российской Генпрокуратурой, «сознательно препятствуя правосудию».

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«Заявление Весельницкой [как адвоката] не упоминало о том, что обвиняемая Весельницкая имела доступ к черновикам ответа Генпрокуратуры России, предоставленного представителем ведомства, что Весельницкая участвовала в написании и редактировании этого ответа и что Весельницкая получала поддержку от офиса российского генпрокурора», – говорится в документах суда.

Кроме того, в материалах публикуется содержание электронных писем Весельницкой и российских прокуроров. Газета не уточняет, каким образом эти сведения оказались в распоряжении американских законников.

Согласно иску на сумму в $230 млн, офшор отмывал средства, полученные в результате налоговых махинаций в России. По данным следствия в США, среди этих денег были также суммы, отобранные у закрытого фонда Hermitage Capital, в котором работал аудитор Сергей Магнитский, чья смерть стала причиной масштабного международного скандала и ухудшения российско-американских отношений.

В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение с властями Соединенных Штатов по делу об отмывании денег, которое было начато на основании «акта Магнитского». При этом она обязалась выплатить штраф в $5,9 млн.

Имя Весельницкой регулярно появляется на передовицах американской прессы в связи с «российским делом», отмечает НСН. Еще в августе 2018 года президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения американских медиа о том, что он обеспокоен из-за встречи его сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Наталией Весельницкой.

«Фейковые новости, абсолютный вымысел, что я обеспокоен встречей, которую мой замечательный сын Дональд провел в Trump Tower. Эта встреча предназначалась для получения информации об оппоненте и была совершенно законной», — написал он в твиттере.

И этот твит стал очередной причиной для критики Трампа. Так, телеканал CNN пишет, что Трамп уже «запутался», пытаясь «оправдаться» за эту встречу, и задается вопросом: «Если Трамп не знал о встрече своего сына с российским адвокатом, то почему теперь он пишет, что это была встреча для получения информации о Клинтон?»

Встреча, которая считается едва ли не главным аргументом в пользу теории о «российском вмешательстве», состоялась 9 июня 2016 года. Известно же о ней стало ровно год спустя благодаря публикации The New York Times.

Трамп-младший, комментируя свою встречу с Весельницкой, утверждал, что главной темой встречи было обсуждение возможной отмены на запрет усыновления российских детей американцами.

«Это было короткое вводное собрание. Я попросил Джареда [Кушнера] и Пола [Манафорта] заглянуть. В основном, мы обсуждали программу по усыновлению российских детей, которая была популярна у американских семей несколько лет назад и была заблокирована правительством России. Но это [обсуждение] не касалось вопросов предвыборной кампании», — сообщил Трамп-младший телеканалу CNN.

Однако такое объяснение не удовлетворило американскую прессу. Уже на следующий день появилась информация, что Трамп-младший, Кушнер и Манафорт якобы встречались с Весельницкой, чтобы получить компромат на бывшего кандидата в президенты от демократов — Хиллари Клинтон.

Отрицать эту информацию Трамп-младший также не стал. «Быстро стало ясно, что важной информацией она не обладала», — прокомментировал он эту встречу. При этом он добавил, что заявления Весельницкой были «смутны и двусмысленны», детали или вспомогательная информация предложены не были.

Сам же американский президент держался от этого скандала на дистанции. Юристы Трампа утверждают, что их клиент «не был осведомлен и не принимал участия во встрече».

Американская пресса называла Весельницкую в 2017 году «связной Кремля», стали известны факты о том, что за счет американского бюджета ей оплачивались в США номера класса «люкс» в отелях стоимостью $1 000 в сутки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не имеет представления», кто такая Весельницкая, передает ФАН.