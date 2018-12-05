Томос для Украины: когда пройдет Объединительный собор

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор украинской церкви пройдет 15 декабря в Киеве. «Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром православной украинской религиозной жизни», — цитирует телеканал «112 Украина» слова Порошенко.

Реклама

Украинский лидер также утверждает, что Вселенский патриарх Варфоломей уже подписал соответствующие письма с приглашением принять участие в соборе иерархам Киевского патриархата (УПЦ КП), автокефальной церкви (УАПЦ), и Московского патриархата (УПЦ МП).

Объединительный собор — это последнее событие, которое должно состояться перед предоставлением автокефалии украинской православной церкви.

Представители УПЦ МП, однако, уже заявили, что не будут принимать в нем участие. Об этом украинскому изданию «Обозреватель» заявил руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

«Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь (МП) не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам», — сказал архиепископ.

В Константинополе, впрочем, утверждают, что в Объединительном соборе ожидается участие всех присутствующих на Украине церковных структур, в том числе канонической Украинской православной церкви.

«Ожидается, что участвовать будут иерархи всех существующих в стране церковных юрисдикций, которые изберут предстоятеля автокефальной церкви Украины. Интерес сосредоточен на архиереях церкви митрополита Онуфрия Московского патриархата», — говорится в краткой заметке в официальном блоге Константинопольского патриархата «Свет Фанара».

Ожидается, что на Объединительном соборе объявят о создании единой православной церкви Украины, независимой от Москвы. Кроме того, на нем выберут предстоятеля новой церкви, которому будет вручен томос Вселенского патриархата об автокефалии.

29 ноября Петр Порошенко заявил, что Синод Константинопольского патриархата принял «исторические решения» в отношении украинской церкви. По его словам, Синод утвердил текст томоса о присвоении независимости церкви на Украине. В то же время украинские СМИ узнали, что возглавит новую религиозную структуру митрополит, который будет подчиняться Константинопольскому патриарху.

Стоит отметить, что дата заседания собора переносилась дважды — изначально его планировали провести в октябре, после — в конце ноября.

В администрации президента Петра Порошенко перенос даты объяснили «техническими сложностями».

О том, как события, сопутствующие православному расколу, повлияют на церковь Московского патриархата на Украине, пока неизвестно. Порошенко обещал, что каждый гражданин страны получит возможность свободно выбирать церковную юрисдикцию.

При этом за последнее время украинский лидер не один раз позволял себе неоднозначные высказывания в адрес другой церкви.

«Пальцы веером Московский патриархат здесь расставлять больше не будет. Равно как и клеймить, кто у нас каноничный, а кто безблагодатный»,

— говорил Порошенко в своем обращении к нации 1 декабря. В ноябре президент Украины назвал Русскую православную церковь элементом российской политической системы и потребовал от ее представителей вернуться «домой, в Россию». «Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви. Нечего делать вашим вооруженным силам. Нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию», — заявил украинский глава.

В УПЦ МП слова Петра Порошенко назвали «как минимум несдержанными» и не соответствующими главе светского государства.

Кроме того, по мнению церковников, стремление Порошенко как можно скорее добиться автокефалии играет большую роль в его предвыборной кампании на предстоящей президентской гонке.

К процессу предоставления автокефалии церкви Украины Константинопольский патриархат приступил на заседании синода 9-11 октября. Константинополь принял решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году.

Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине: Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября заявил о невозможности дальнейшего евхаристического общения с Константинополем.