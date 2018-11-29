Вашингтон должен детально разобраться с инцидентом в Керченском проливе, заявил президент США Дональд Трамп. На встрече с журналистами он отметил, что ждет подробного отчета, сообщает New York Post.

«Вопрос в том, предупреждали ли украинские корабли русских о своем проходе. У них есть система, и это была работающая система. Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчет и выясним, что случилось», — подчеркнул Трамп.

Президент США добавил, что решение о встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе он примет после того, как изучит отчет.

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Сложившаяся ситуация, в целом, «не нравится» Дональду Трампу и его администрации, о чем глава Белого дома уже заявил в начале недели. «Будем надеяться, что ситуация будет урегулирована», — подчеркнул он. Он добавил, что лидеры европейский стран от происходящего «тоже не в восторге» и Вашингтон вместе с правительствами стран Европы работают над урегулированием конфликта.

По мнению госсекретаря Майка Помпео, президентам России и Украины Владимиру Путину и Петру Порошенко необходимо провести прямые переговоры для урегулирования ситуации. Он призвал обе стороны конфликта проявлять сдержанность, а также соблюдать международные обязательства. Кроме того, Помпео отметил, что США поддерживают «нормандский формат» по урегулированию ситуации на Украине.

Помпео также впоследствии призвал Россию вернуть Украине задержанные суда и членов экипажей, а также «уважать суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, госсекретарь призвал обе стороны проявить сдержанность и соблюдать свои международные обязательства.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, 28 ноября, что инцидент в Керченском проливе — это провокация украинских властей.

«Эта провокация организована действующей властью, думаю, что и действующим президентом Украины [Петром Порошенко], в преддверии выборов», — передает слова Путина ФАН.

Российский лидер обратил внимание, что действующий глава Украины «находится на пятой строчке [рейтинга], у него есть шансы не войти даже во второй тур». Поэтому Порошенко старается обострить ситуацию и создать для конкурентов «непреодолимые препятствия», отметил Путин.

«Произошел инцидент в Черном море. Но это же такой, пограничный инцидент, не более того», — заявил президент РФ.

Российские пограничники в этой ситуации действовали правильно, добавил Путин.

«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд»,

— передает слова Путина НСН.

Ранее у берегов Крыма произошел инцидент с участием судов украинских ВМС и российских пограничников. 25 ноября у берегов Крыма два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после продолжительных требований остановиться пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. В сети впоследствии была опубликована видеозапись, предположительно, из рубки «Дона», на которой показан момент столкновения с украинским кораблем.

Многие СМИ опубликовали запись с вырезанной звуковой дорожкой, поскольку на оригинальном видео слышна нецензурная лексика. «Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана вышел из строя главный двигатель корабля ВМС Украины и была помята обшивка.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам общенародного референдума, в поддержку воссоединения высказались более 95% населения. Киев отказывается признавать итоги плебисцита, равно как и суверенитет России над Крымом и его водами.