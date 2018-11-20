«Гонитель церкви»: митрополит обвинил Порошенко в грехе

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука назвал президента Украины Петра Порошенко «современным гонителем церкви». Об этом он заявил в видеообращении по случаю допроса священников УПЦ Московского патриархата Службой безопасности Украины (СБУ). Его и других священнослужителей вызвали в СБУ во время пикета под стенами епархии, где сторонники автокефалии выкрикивали оскорбления в адрес канонической Украинской православной церкви.

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Он коснулся также беседы Петра Порошенко с тремя из 89 архиереев УПЦ МП. По его словам, 82 епископа «четко заявили о своей позиции», подчеркнул митрополит Лука.

«Когда мы, так скажем, отказались идти в дом, который носил имя гонителя церкви, на встречу с современным гонителем церкви, это говорит лишь об одном, — что люди, те, которые это устраивают, по чьей команде это все устраивается, заражены страшным грехом», — заявил митрополит.

Украинский политолог Игорь Друзь в разговоре с ФАН заявил, что давление СБУ на митрополита Луку и других епископов УПЦ может быть связано с «объединительным собором», на котором планируется избрание предстоятеля УПЦ самопровозглашенного Киевского патриархата.

«Скорее всего, сейчас они [власти Украины] надеются за это время «прогнуть» хоть еще с десяток епископов. Вчера было нападение на резиденцию митрополита Криворожского. Многих, в том числе митрополита Запорожского Луку, потащили в СБУ «на беседу», — заявил эксперт.

Теперь все зависит от стойкости архиереев, которые подвергаются давлению со стороны киевских спецслужб, добавил Друзь. Одновременно православные обители и священнослужители будут подвергаться блокаде и нападениям со стороны радикалов, убежден политолог.

Глава юридического отдела УПЦ МП, протоиерей Александр Бахов считает, что подписи архиереев Украинской православной церкви могут быть незаконно использованы в ходе так называемого «объединительного собора», передает НСН.

Ранее три из 89 иерархов УПЦ МП сепаратно встретились с президентом Украины Петром Порошенко. На этой встрече митрополит Винницкий и Барский Симеон утверждал, что получил доверенности от 15 епископов, которые якобы согласны провести объединение УПЦ КП.

Объединительный собор епископов, на котором планируется избрать предстоятеля поместной Украинской православной церкви, состоится в декабре. Об этом заявила пресс-служба Константинопольского патриархата, отметив, что «священное решение о предоставлении томоса об автокефалии» УПЦ остается в силе. Предположительно, собор назначат на 9-10 декабря.

Заседание собора переносилось дважды — изначально его планировали провести в октябре, после — в конце ноября.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал его «разбойничьим сборищем».

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя». Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

В РПЦ считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия. Есть серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к вспышкам насилия и религиозной бойне. Уже сейчас сторонники автокефалии УПЦ КП начали штурмовать церкви по всей Украине — к примеру, десятки сторонников автокефалии попыталась штурмом взять резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, сохраняющего верность канонической церкви. Радикалы едва не выломали двери здания, при этом находившиеся на месте событий полицейские бездействовали.