«Виновата Москва»: Австралии не нужны документы Минобороны

Министр иностранных дел Австралии Мариза Пейн отреагировала на ход расследования крушения малайзийского Boeing MH17 на востоке Украины. Об этом сообщает news.com.au.

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Глава австралийского МИДа заявила, что присоединяется к обвинениям против России в причастности к крушению самолета. Она подчеркнула, что

Москву необходимо «привлечь к ответственности в соответствии с нормами международного права».

«Мы сожалеем о том, что Россия не приняла фактические данные объединенной следственной группы и повторяем, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме группы и в ее выводах», — сказала Пейн.

Эти заявления Пейн сделала после встречи со своими коллегами из стран, входящих в Совместную следственную группу — Нидерландов, Украины, Малайзии и Бельгии.

Другой участник этой встречи, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что они с Пейн обсуждали привлечение российской стороны к ответственности в связи с катастрофой. «В настоящее время наши страны находятся в контакте с российской стороной по дипломатическим каналам», — сказал Блок. Он обратил внимание на то, что переговоры по этому поводу должны начаться в обозримом будущем.

Внимание международной общественности снова сосредоточилось на теме сбитого самолета рейса MH17 после того, как

Министерство обороны России представило новые документы по делу, доказывающие, что ответственность за инцидент несет входящая в ССГ Украина.

Представители Минобороны РФ продемонстрировали производственную документацию на ракету, которой, предположительно, был сбит самолет рейса MH17. По данным военного ведомства, ракета 9М38 была произведена на научно-производственном предприятии в Долгопрудном, к северу от Москвы, еще в 1986 году. В декабре того же года она была передана на вооружение в военную часть Вооруженных сил СССР №20152.

Бортовой номер ракеты — 886-847-379, и ее получила 223-я зенитно-ракетная бригада, входившая в 1986 году в состав Прикарпатского военного округа, и дислоцированная в городе Теребовле в Тернопольской области Украинской ССР. На вооружении в/ч 20152 стояли именно ракетные установки «Бук». Впоследствии установка с этой ракетой находилась в военной части ВСУ в Львовской области, и с 1986 года на территории Российской Федерации не бывала.

Помимо данных о советской ракете, на брифинге в Минобороны предоставили запись перехваченных телефонных переговоров украинских военнослужащих, сделанную в 2016 году в Одесской области при подготовке подразделения ракетно-технических войск ВСУ к учениям «Рубеж-2016». Запись была сделана во время настройки радиолокационной системы «Малахит». Тогда украинские военные обсуждали крушение малазийского пассажирского самолета.

«Возьми этого керевника [начальника], *** (черт. — здесь и далее примечание «Газеты.Ru»). Возьми Левчука и скажи: «Пацаны, вот если будет вот так, то *** (уничтожим) еще один малайзийский Boeing, и все будет *** (хорошо)», — заявил один из участников разговора, по данным российского Минобороны — украинский полковник ВСУ Руслан Гринчак.

После обнародования этих доказательств, представители ССГ обещали «принять их к сведению», однако судя по нынешним заявлениям глав МИД Австралии и Нидерландов, своего мнения о виновности России следствие не изменило.

Версии Минобороны не все доверяют и в России. О несовпадениях в материалах, предоставленных российским оборонным ведомством сообщали журналисты «Новой газеты». В частности, у издания возникли вопросы относительно документации по сбившей Boeing ракете.

Однако в Минобороны заявили, что документы на управляемую ракету 9М38, которой был сбит самолет рейса MH17, подлинные. В ведомстве также подчеркнули, что в случае запросов от следственной группы Минобороны готово рассмотреть возможность проведения дополнительных экспертиз.