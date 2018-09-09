Единый день голосования: Россия выбирает. LIVE

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Примерно такая же картина – в Кемеровской области. За первые два часа с момента открытия избирательных участков явка фиксируется на уровне 11.82%. На прошлых выборах в регионе к этому моменту уже приняли участие 14,5% избирателей.
Также невысоки показатели явки в Приамурье. К полудню по местному времени явка составила меньше 13%
«На 12 часов дня проголосовали 80 тыс. 640 человек, явка на участки составила 12,99%, меньше всего явка в Благовещенске, к полудню — 8,34%, Благовещенск традиционно голосует позже. Лучше всего голосуют в Шимановском, Тындинском и Свободненском районах», — цитирует РИА «Новости» руководителя информационного центра избирательной комиссии Амурской области Наталью Попову.
Сегодня же пройдут непрямые выборы главы субъекта федерации. По закону регионы могут самостоятельно определить порядок наделения полномочиями руководителя региональной администрации. На этот раз парламенты определят лидера региона в Ненецком и Ямало-Ненецком АО, а также в Дагестане и Ингушетии.
В Приморье явка пока что тоже невысока (хотя Чукотка на этом фоне выглядит более активно). На полдень по местному времени (05.00 мск) она составила 12,62%. К аналогичному времени в 2014 году до участков дошли 16,35%.
Вообще прямые выборы глав региона сегодня проходят в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Магаданской, Московской, Владимирской областях, а также в Красноярском, Приморском, Хабаровском и Алтайском краях Кроме того, руководителей регионов выберут в Якутии, Хакасии, Чукотском АО, а также в Москве.
Участки открылись в Москве — здесь сегодня выбирают мэра. Голосуют сегодня и в Подмосковье. В целом, можно считать, что выборы начались по всей стране. Не забудьте проголосовать и вы.
Есть уже и данные по явке на Чукотке, где сегодня выбирают главу АО. На 15.00 (06.00 мск) до избирательных участков дошли 44,72% жителей региона, имеющих право голосовать. Таковы данные окружного избиркома.
Такой показатель можно считать высоким, хотя в 2013 году к этому же моменту явка уже превышала 50%.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»
Сегодня в России единый день голосования. Выборы пройдут на самых разных уровнях, включая довыборы в Государственную думу, а также в 26 регионах страны будет избран руководитель субъекта федерации (причем в 22 из них выборы будут прямыми, а в 4 за нового главу региона проголосуют в парламенте). Кроме того, в 17 регионах страны определят состав депутатов местных законодательных органов власти.
Раньше всех избирательных участки открылись на Чукотке. Буквально через несколько минут откроются участки в западных регионах страны.
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