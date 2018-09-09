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Единый день голосования: Россия выбирает. LIVE

Как в России проходит единый день голосования — 2018

9 сентября в России проходит единый день голосования. В 26 регионах РФ выберут глав регионов, а в 17 — депутатов законодательных органов власти субъектов федерации. География широкая — от западных регионов страны до Дальнего Востока. «Газета.Ru» рассказывает о самых важных событиях дня в режиме онлайн.
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08:30

Примерно такая же картина – в Кемеровской области. За первые два часа с момента открытия избирательных участков явка фиксируется на уровне 11.82%. На прошлых выборах в регионе к этому моменту уже приняли участие 14,5% избирателей.

08:21

Также невысоки показатели явки в Приамурье. К полудню по местному времени явка составила меньше 13%

«На 12 часов дня проголосовали 80 тыс. 640 человек, явка на участки составила 12,99%, меньше всего явка в Благовещенске, к полудню — 8,34%, Благовещенск традиционно голосует позже. Лучше всего голосуют в Шимановском, Тындинском и Свободненском районах», — цитирует РИА «Новости» руководителя информационного центра избирательной комиссии Амурской области Наталью Попову.

08:15

Сегодня же пройдут непрямые выборы главы субъекта федерации. По закону регионы могут самостоятельно определить порядок наделения полномочиями руководителя региональной администрации. На этот раз парламенты определят лидера региона в Ненецком и Ямало-Ненецком АО, а также в Дагестане и Ингушетии.

08:10

В Приморье явка пока что тоже невысока (хотя Чукотка на этом фоне выглядит более активно). На полдень по местному времени (05.00 мск) она составила 12,62%. К аналогичному времени в 2014 году до участков дошли 16,35%.

08:05

Вообще прямые выборы глав региона сегодня проходят в Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Воронежской, Кемеровской, Амурской, Магаданской, Московской, Владимирской областях, а также в Красноярском, Приморском, Хабаровском и Алтайском краях Кроме того, руководителей регионов выберут в Якутии, Хакасии, Чукотском АО, а также в Москве.

08:00

Участки открылись в Москве — здесь сегодня выбирают мэра. Голосуют сегодня и в Подмосковье. В целом, можно считать, что выборы начались по всей стране. Не забудьте проголосовать и вы.

07:55

Есть уже и данные по явке на Чукотке, где сегодня выбирают главу АО. На 15.00 (06.00 мск) до избирательных участков дошли 44,72% жителей региона, имеющих право голосовать. Таковы данные окружного избиркома.

Такой показатель можно считать высоким, хотя в 2013 году к этому же моменту явка уже превышала 50%.

07:50

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»

Сегодня в России единый день голосования. Выборы пройдут на самых разных уровнях, включая довыборы в Государственную думу, а также в 26 регионах страны будет избран руководитель субъекта федерации (причем в 22 из них выборы будут прямыми, а в 4 за нового главу региона проголосуют в парламенте). Кроме того, в 17 регионах страны определят состав депутатов местных законодательных органов власти.

Раньше всех избирательных участки открылись на Чукотке. Буквально через несколько минут откроются участки в западных регионах страны.

Оставайтесь с нами — мы расскажем о самых заметных событиях этого дня.