Единый день голосования: Россия выбирает. LIVE

Также невысоки показатели явки в Приамурье. К полудню по местному времени явка составила меньше 13%

«На 12 часов дня проголосовали 80 тыс. 640 человек, явка на участки составила 12,99%, меньше всего явка в Благовещенске, к полудню — 8,34%, Благовещенск традиционно голосует позже. Лучше всего голосуют в Шимановском, Тындинском и Свободненском районах», — цитирует РИА «Новости» руководителя информационного центра избирательной комиссии Амурской области Наталью Попову.