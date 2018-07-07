Помпео разозлил Пхеньян

Пхеньян может пересмотреть свою «твердую решимость» свернуть ядерную программу после того, как американская сторона в одностороннем порядке потребовала полной денуклеаризации за два дня, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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В трехчасовых переговорах участвовали госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль. Изначально Помпео намеревался встретиться с самим главой КНДР Ким Чен Ыном, однако их переговоры не состоялись. По завершении встречи с Чхолем госсекретарь написал в своем твиттере, что гордится «работой нашей команды», но о подробностях переговоров сообщать не стал.

При этом в КНДР результат переговоров с делегацией США во главе с Майком Помпео назвали «крайне тревожным». Более того, неназванный представитель внешнеполитического ведомства КНДР сообщил агентству, что Пхеньян требует постепенной денуклеаризации, а также осуществления обеими сторонами одновременных шагов по улучшению отношений.

В северокорейском МИДе считают, что на прошедших 6-7 июля переговорах США высказали исключительно «односторонние и грабительские требования денуклеаризации», а это противоречит договоренностям, к которым удалось прийти на саммите в Сингапуре. «Американская сторона… (высказала только) односторонние и грабительские требования денуклеаризации, говоря о принципе полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации (CVID — Complete, Verifiable and Irreversible Dismantlement), отчетности, проверках», — написано в заявлении МИД КНДР.

В северокорейском политическом ведомстве также отметили, что США лишь предъявляли условия и, «придумывая отговорки», демонстрировали намерение на большой срок отложить такие фундаментальные вопросы, как «строительство системы мира на Корейском полуострове», декларацию о завершении войны.

«Те позиции, на которых в ходе переговоров до конца настаивала американская сторона, это «раковая опухоль», которая привела к тому, что предыдущие администрации, упорствуя в прошлом, пустили на ветер весь процесс переговоров, усилили недоверие и опасность войны», — подчеркнули в КНДР.

Ранее в этот же день американская и северокорейская стороны договорились создать рабочие группы, чтобы контролировать реализацию ядерного разоружения Корейского полуострова, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт.

По ее словам, группы будут заниматься проработкой технических вопросов, в том числе и оценкой мер КНДР по ликвидации ядерной программы. Возглавлять рабочие группы будет американский посол на Филиппинах Сун Ким.

Отмечается, что в ходе переговоров представители двух государств также обсудили возвращение в Соединенные Штаты останков американских военнослужащих, которые погибли во время Корейской войны (1950-1953).

После отъезда Помпео из Пхеньяна 7 июля он сразу отправился в Токио для встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ, главами внешнеполитических ведомств Японии Таро Коно и Южной Кореи Кан Гён Хва, которая специально для этого прибудет в Японию.

Исторический саммит США и КНДР в Сингапуре состоялся 12 июня. На нем президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердили двусторонние намерения добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия.

Однако в подписанном главами двух государств соглашении не был обозначен детальный план по атомному разоружению Северной Кореи. В связи с этим, как подчеркивают западные СМИ, перед Майком Помпео стояла задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.

После встречи в Сингапуре Трамп сообщал, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала. В начале июля он заявлял, что за последние восемь месяцев Северная Корея не произвела ни одного запуска ракет и не осуществила ни одного ядерного испытания. Он отметил, что, если бы не его собственные усилия, Вашингтону бы грозил вооруженный конфликт с Пхеньяном. Об этом американский лидер написал на своей странице в твиттере. «Если бы не я, мы бы сейчас воевали с Северной Кореей», — сообщил он и добавил, что диалог с КНДР идет «хорошо», а жалуются только в «оппозиционной партии».

Впрочем, возможно, в действительности все не так хорошо, как представляется американскому лидеру. Как отмечают источники телеканала NBC, власти Северной Кореи не только не свернули производство ядерного топлива, но и увеличили его.

Знакомые с докладами американской разведки собеседники издания The Washington Post рассказали, что северокорейские чиновники пытаются найти способы скрыть от США настоящее количество имеющихся у Пхеньяна боеголовок, ракет и военных объектов.