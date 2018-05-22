Джонсон пригрозил ударить по «близким к Путину людям»

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на саммите «большой двадцатки» (G20) в аргентинском Буэнос-Айресе заявил, что антироссийские санкции США оказались «эффективными и действенными». Он также подчеркнул, передает ФАН, что у Британии есть «свой подход к российскому вопросу», но американское мнение «будет учтено».

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Джонсон отметил, что санкции Вашингтона особенно хорошо ударили по «некоторым конкретным людям». Британский министр также обратил внимание на то, что

возможные санкции со стороны Лондона могут быть направлены на «людей, близких к Путину и располагающих незаконным или грязным [денежным] состоянием».

При этом Джонсон заявил, что Соединенное Королевство пока что не может принимать решений о санкциях и их ужесточении без согласования с Европейским союзом. Однако уже после окончания процедуры выхода страны из ЕС курс Лондона в отношении российских чиновников и бизнесменов, связанных с Кремлем, может ужесточиться. Ориентировочно это должно произойти в начале весны 2019 года.

Кроме того, передает НСН, глава британского внешнеполитического ведомства обратил внимание на отсутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите G20.

«Я не знаю, почему Лавров не приехал. У него была бы возможность услышать мою позицию. Очевидно, он решил, что не хочет ее слышать», — сказал Джонсон.

Ранее The Guardian со ссылкой на представителей МИД Великобритании писала, что Лондон намерен использовать крупные международные саммиты, запланированные на 2018 год, для усиления изоляции России.

По данным издания, дипломаты рассчитывают выработать всеобщую стратегию по борьбе с дезинформацией, которую якобы распространяет Россия. Кроме того, Британия хочет усилить позиции альянса против Москвы, возникшего в международном сообществе после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Площадками, где Лондон хочет обсуждать меры по усилению давления на Россию, должны стать саммиты G7, G20, НАТО и Евросоюза.

В рамках данной стратегии британские дипломаты планируют поднять вопросы кибербезопасности, военную стратегию НАТО, санкции против РФ и ее бизнеса, а также комплексный подход к борьбе с «российской пропагандой».

Отметим, что заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, возглавивший российскую делегацию на министерской встрече G20 в Буэнос-Айресе, заявил, что не почувствовал в ходе встречи ощущения изолированности нашей страны.

«Никакого ощущения изоляции России, как иногда любят подавать наши недруги, у меня не было — ни в общении с западными коллегами, ни в общении с другими коллегами по «двадцатке», — подчеркнул замминистра.

Он также рассказал, что контакты с рядом крупных стран пришлось отменить в связи с тем, что министр иностранных дел Сергей Лавров не смог приехать на встречу.

«Некоторые страны пытались акцентировать не те вещи, которые должны объединять в борьбе с серьезными глобальными вызовами, а пытались опять вспоминать сюжеты про химические атаки в Солсбери и связывали их с химическими атаками в Сирии», — заявил замглавы МИДа. Панкин подчеркнул, что подобные заявления являются «голосом меньшинства».

Ранее МИД России сообщил, что

Лавров не приехал на саммит «большой двадцатки» из-за «серии мероприятий по линии сформированного правительства». Анонсированные ранее визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоялись.

Панкин обсудил на встрече глав МИД G20 в Буэнос-Айресе вопросы глобального экономического роста и проблемы международной политики, в том числе борьбу с международным терроризмом, миграцию и другие проблемы.

В заявлении российского министерства иностранных дел значится, что «откровенный и конструктивный обмен мнениями по вопросам, находящимся на стыке политики и экономики, подтвердил роль «двадцатки» как одного из важнейших за пределами ООН инструментов координации действий ведущих государств».