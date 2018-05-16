КНДР пригрозила отменить встречу с Трампом

Если США продолжат требовать от КНДР одностороннего и полного отказа от ядерного оружия, то Пхеньян может отказаться от проведения встречи лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Как сообщает НСН, с таким заявлением выступил в среду, 16 мая, первый замглавы министерства иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван.

Если же администрация Трампа действительно заинтересована в улучшении северокорейско-американских отношений, подчеркнул замминистра, то КНДР «дадут положительный ответ на предложение о саммите». %

Ким Ге Гван особо резко раскритиковал слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который от лица американской администрации пообещал «открыть невероятные перспективы экономического развития» перед КНДР, если Пхеньян откажется от ракетно-ядерной программы «полностью».

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Замглавы МИД Северной Кореи подчеркнул, что северокорейские власти «никогда не ожидали, что США будут строить экономику их страны», и добавил, что такая сделка никогда не будет принята ими в будущем.

Кроме того, Ким отметил, что КНДР «уже выразила волю к денуклеаризации Корейского полуострова». По его словам, это условие должно предварить «прекращение враждебной политики и ядерных угроз со стороны США».

Во вторник, 15 мая, госдепартамент США заявил, что в Вашингтоне о возможной отмене встречи Трампа и Кима ничего не знают — подготовка встречи в Сингапуре, запланированной на 12 июня, идет полным ходом.

Как сообщает ФАН со ссылкой на информагентство ЦТАК, северокорейские власти решили отменить переговоры с Сеулом, назначенные на 16 мая, из-за совместных военно-воздушных учений США и Республики Корея «Max Thunder».

Пхеньян назвал эти учения «провокацией» и обвинил Южную Корею в нарушении Пханмунджомской декларации, подписанной Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином в апреле. В заявлении КНДР значится, что Вашингтону придется также «серьезно обсудить саммит в свете провокационной военной суеты».

Южная Корея выразила сожаление в связи с неожиданным отказом КНДР от проведения переговоров на министерском уровне из-за американо-южнокорейских военных учений, заявили в министерстве по делам национального объединения Кореи.

К югу от 38-й параллели также обвинили соседей в нарушении духа Пханмунджомской декларации.

В документе, подписанном Пхеньяном и Сеулом, говорится о том, что северная и южная стороны прекращают «враждебную деятельность» на Корейском полуострове и обязуются заключить мирный договор до конца 2018 года.

«Односторонняя отсрочка переговоров Юга и Севера на высоком уровне под предлогом проведения регулярных американо-южнокорейских военно-воздушных учений не соответствует согласованной 27 апреля лидерами двух сторон Пханмунджомской декларации и вызывает сожаление», — полагают в Сеуле.

В Пентагоне заявили, что совместные военные учения «Max Thunder» — рутинные весенние маневры и призваны усилить защитный потенциал региона. Никаких военно-экспансионистских целей эти учения не преследуют, подчеркнули в оборонном ведомстве США.

Отметим, что США, Южная Корея и Япония намерены добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Во всяком случае, с таким заявлением выступил 15 мая МИД Японии. Три союзника будут «тесно координировать» свою политику, добиваясь уничтожения ядерных бомб и баллистических ракет КНДР.

Японский МИД полагает, что военный арсенал КНДР является «серьезной угрозой миру и стабильности». В Токио, помимо этого, добавили свое условие нормализации японско-северокорейских отношений — возвращение на родину похищенных разведкой Пхеньяна японских подданных.

Сам лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, встретившись с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в ядерном вооружении не будет необходимости, если с США будет подписан мирный договор о конце Корейской войны, начавшейся в 1950 году.

«Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?» — заявил северокорейский глава.

Ким Чен Ын также добавил, что, «несмотря на то что он всегда занимал антиамериканскую позицию, люди поймут, что он — не тот человек, который стал бы бросать ядерные бомбы на США».

Ранее северокорейский МИД подчеркивал, что закроет ядерный полигон «Пхунгери» в качестве жеста доброй воли — именно там КНДР проводила испытания своих бомб и ракет. Церемония назначена на 20-е числа мая и зависит от погодных условий.

В Пхеньяне заявили, что будут взорваны все подземные туннели полигона, все его входы — завалены, а все наблюдательные пункты, исследовательские институты и охранные подразделение — перенесены на поверхность. Кроме того, будут заморожены все исследования, снята охрана полигона, а его территория законсервируется.

15 мая КНДР приступила к демонтажу ядерного полигона «Пхунгери». «В частности, было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов», — заявили американские эксперты из Института Джона Хопкинса.

Как отмечается, также на полигоне Пхунгери частично демонтированы рельсы для вагонеток, доставлявших боеголовки к пусковым шахтам. Однако, по словам экспертов, «более значимые сооружения вокруг объекта пока остаются в целости и сохранности».