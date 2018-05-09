Крест на Иране: Трамп вышел из ядерной сделки

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана — знаменитой «ядерной сделки». Как сообщает НСН со ссылкой на материалы Белого дома, Трамп заявил, что США не только покидают СВПД, но и возобновляют антииранские санкции, которые также могут ударить и по третьим лицам — коммерческим компаниям из Европы и Америки.

Трамп назвал СВПД «ужасной односторонней сделкой, гнилой в своем основании». По словам президента США, ядерная сделка с Ираном никогда не принесла бы мира и спокойствия — поскольку СВПД оставлял возможности для Тегерана и дальше вести разработку ядерных вооружений и баллистических ракет.

Объяснив в пятиминутной речи свои намерения относительно СВПД, Дональд Трамп вооружился толстым черным маркером и подписал документ о выходе США из сделки и введении новых санкций. Подписав бумагу, он довольно долго демонстрировал бланк собравшимся в зале журналистам.

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При этом он отметил, что нарушителей санкционного режима ожидают тяжкие последствия, а его слова — отнюдь не пустые угрозы.

Также Трамп добавил, что Тегерану придется пойти на заключение нового соглашения по вопросам разработки ядерных технологий, передает ФАН.

«Они отказываются — ну и ладно. Я бы, вероятно, сказал то же самое, если бы был на их [иранцев] месте. Но факт в том, что они захотят новое долговременное соглашение, которое будет на благо всему Ирану и его народу. Когда они захотят, я готов, хочу и могу»,

— сообщил лидер США о своей готовности вновь сесть за стол переговоров с Ираном.

Если Тегеран решит пойти на это, то для Ирана и всего мира могут «случиться замечательные вещи, которых многие страны хотят для Ближнего Востока», подытожил Трамп.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, решение Дональда Трампа имеет значение как на международной арене, так и для внутренней политики Штатов, передает RT.

«Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал выйти из сделки, это не его личная инициатива, а консолидированная позиция Республиканской партии. Этот выход укрепляет влияние или престиж Трампа в рамках партии, в особенности в сенате США», — отметил Васильев.

По словам эксперта, важно учитывать также и стартующую предвыборную промежуточную кампанию 2018 года. Крайне важное значение играют источники финансирования политических сил США, и Трамп, разорвав СВПД, сделал важный шаг для фандрайзинга кампании.

«Те силы, которые выступали против ядерной сделки — это в основном те силы, которые являются спонсорами Демократической партии и ее кандидатов, это прямая попытка перенаправить средства к Республиканской партии», — подчеркнул американист.

Васильев добавил, что в результате выхода США из СВПД могут еще больше усилиться противоречия между шиитским Ираном и суннитскими странами Персидского залива, возглавляемыми Саудовской Аравией.

«В свое время [экс-президент США Барак] Обама говорил, что альтернативой этой сделки является новая большая война на Ближнем и Среднем Востоке. Это можно взять за основу, хотя эта новая война — в отдаленной перспективе, но сделка — важное достижение международной дипломатии. Часть Демократической партии будет выступать против выхода, это Обама, Клинтон и Керри. Трамп последовательно демонтирует наследие Обамы,

и демократы будут усиливать все виды давления в пользу импичмента Трампа», — сказал Васильев, отметив, что ситуация на Ближнем Востоке должна усложниться еще больше.

При этом ученый убежден, что решение Трампа может отрицательно сказаться на грядущих переговорах лидеров США и КНДР — поведение Вашингтона демонстрирует «недоговороспособность» американцев.

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин отметил вскоре после подписания Дональдом Трампом меморандума о санкциях, что они будут возобновлены спустя три месяца или полгода — в зависимости от обстоятельств по конкретным мерам.

Напомним, что изначально СВПД был заключен между США, Россией, Францией, Германией, Великобританией и Ираном. Оставшиеся в соглашении партнеры решили придерживаться существующих договоренностей.

Главы ФРГ, Великобритании и Франции по итогам трехсторонних переговоров решили, что СВПД крайне важен для обеспечения общеевропейской безопасности. Французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер-министр Тереза Мэй признают, что с обеспокоенностью и печалью встречают решение Дональда Трампа, и призывают США действовать ответственно.

Три страны ЕС напомнили, что эксперты МАГАТЭ не нашли нарушений СВПД со стороны Ирана. По словам главы Европейской службы внешних дел Федерики Могерини, ядерная сделка с Ираном разрабатывалась на протяжении 12 лет и продемонстрировала возможность солидарности в мире.

«В любом случае ЕС решительно настроен действовать в защиту своих интересов и защищать свои экономические инвестиции»,

— подчеркнула она.

Министерство иностранных дел России также глубоко разочаровано «узкокорыстным и конъюнктурным» решением президента США. В МИДе заявили, что Вашингтон лишний раз подтвердил свою недоговороспособность и обвинили США в сведении политических счетов с Тегераном «под ширмой претензий к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана».