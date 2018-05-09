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раздела Спорт

Крест на Иране: Трамп вышел из ядерной сделки

Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Тегераном. По словам американского лидера, Иран будет вынужден заключить новое соглашение по ядерной программе. Новая сделка, считает Трамп, пойдет на благо всем иранцам. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США не соблюдают обязательств, и отметил, что рад выходу «проблемного партнера» из СВПД.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана — знаменитой «ядерной сделки». Как сообщает НСН со ссылкой на материалы Белого дома, Трамп заявил, что США не только покидают СВПД, но и возобновляют антииранские санкции, которые также могут ударить и по третьим лицам — коммерческим компаниям из Европы и Америки.

Трамп назвал СВПД «ужасной односторонней сделкой, гнилой в своем основании». По словам президента США, ядерная сделка с Ираном никогда не принесла бы мира и спокойствия — поскольку СВПД оставлял возможности для Тегерана и дальше вести разработку ядерных вооружений и баллистических ракет.

Объяснив в пятиминутной речи свои намерения относительно СВПД, Дональд Трамп вооружился толстым черным маркером и подписал документ о выходе США из сделки и введении новых санкций. Подписав бумагу, он довольно долго демонстрировал бланк собравшимся в зале журналистам.

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При этом он отметил, что нарушителей санкционного режима ожидают тяжкие последствия, а его слова — отнюдь не пустые угрозы.

Также Трамп добавил, что Тегерану придется пойти на заключение нового соглашения по вопросам разработки ядерных технологий, передает ФАН.

«Они отказываются — ну и ладно. Я бы, вероятно, сказал то же самое, если бы был на их [иранцев] месте. Но факт в том, что они захотят новое долговременное соглашение, которое будет на благо всему Ирану и его народу. Когда они захотят, я готов, хочу и могу»,

— сообщил лидер США о своей готовности вновь сесть за стол переговоров с Ираном.

Если Тегеран решит пойти на это, то для Ирана и всего мира могут «случиться замечательные вещи, которых многие страны хотят для Ближнего Востока», подытожил Трамп.

По словам главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, решение Дональда Трампа имеет значение как на международной арене, так и для внутренней политики Штатов, передает RT.

«Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал выйти из сделки, это не его личная инициатива, а консолидированная позиция Республиканской партии. Этот выход укрепляет влияние или престиж Трампа в рамках партии, в особенности в сенате США», — отметил Васильев.

По словам эксперта, важно учитывать также и стартующую предвыборную промежуточную кампанию 2018 года. Крайне важное значение играют источники финансирования политических сил США, и Трамп, разорвав СВПД, сделал важный шаг для фандрайзинга кампании.

«Те силы, которые выступали против ядерной сделки — это в основном те силы, которые являются спонсорами Демократической партии и ее кандидатов, это прямая попытка перенаправить средства к Республиканской партии», — подчеркнул американист.

Васильев добавил, что в результате выхода США из СВПД могут еще больше усилиться противоречия между шиитским Ираном и суннитскими странами Персидского залива, возглавляемыми Саудовской Аравией.

«В свое время [экс-президент США Барак] Обама говорил, что альтернативой этой сделки является новая большая война на Ближнем и Среднем Востоке. Это можно взять за основу, хотя эта новая война — в отдаленной перспективе, но сделка — важное достижение международной дипломатии. Часть Демократической партии будет выступать против выхода, это Обама, Клинтон и Керри. Трамп последовательно демонтирует наследие Обамы,

и демократы будут усиливать все виды давления в пользу импичмента Трампа», — сказал Васильев, отметив, что ситуация на Ближнем Востоке должна усложниться еще больше.

При этом ученый убежден, что решение Трампа может отрицательно сказаться на грядущих переговорах лидеров США и КНДР — поведение Вашингтона демонстрирует «недоговороспособность» американцев.

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин отметил вскоре после подписания Дональдом Трампом меморандума о санкциях, что они будут возобновлены спустя три месяца или полгода — в зависимости от обстоятельств по конкретным мерам.

Напомним, что изначально СВПД был заключен между США, Россией, Францией, Германией, Великобританией и Ираном. Оставшиеся в соглашении партнеры решили придерживаться существующих договоренностей.

Главы ФРГ, Великобритании и Франции по итогам трехсторонних переговоров решили, что СВПД крайне важен для обеспечения общеевропейской безопасности. Французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер-министр Тереза Мэй признают, что с обеспокоенностью и печалью встречают решение Дональда Трампа, и призывают США действовать ответственно.

Три страны ЕС напомнили, что эксперты МАГАТЭ не нашли нарушений СВПД со стороны Ирана. По словам главы Европейской службы внешних дел Федерики Могерини, ядерная сделка с Ираном разрабатывалась на протяжении 12 лет и продемонстрировала возможность солидарности в мире.

«В любом случае ЕС решительно настроен действовать в защиту своих интересов и защищать свои экономические инвестиции»,

— подчеркнула она.

Министерство иностранных дел России также глубоко разочаровано «узкокорыстным и конъюнктурным» решением президента США. В МИДе заявили, что Вашингтон лишний раз подтвердил свою недоговороспособность и обвинили США в сведении политических счетов с Тегераном «под ширмой претензий к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана».