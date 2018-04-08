Виктория Скрипаль: я ярая коммунистка и оппонент Кремля

Виктория Скрипаль, двоюродная сестра отравленной в Солсбери россиянки Юлии, вновь будет добиваться выдачи ей британской визы на въезд в страну, чтобы встретиться с родными, но опасается, что ей вновь откажут «по надуманной причине».

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«Я готова прийти в Скотленд-Ярд и дать разъяснения, если их что-то интересует», — публикует ее слова RT.

В своем видеообращении к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй Виктория Скрипаль попросила «по-человечески помочь встретиться ей с родственниками» и помочь. Скрипаль добавила, что они «обычные люди», нуждающиеся в помощи.

Кроме того, как сообщает газета The Daily Mail, Виктория Скрипаль опровергла информацию о том, что якобы работает на российские спецслужбы. По ее словам, если британская сторона заявляет о якобы ее работе на ФСБ, то пускай предоставят «хотя бы какие-то доказательства».

В разговоре с Business FM Виктория Скрипаль отвергла обвинения в работе на Кремль. По словам Скрипаль, она --

«ярая коммунистка, на выборах [президента РФ] голосовала за Грудинина [кандидат от КПРФ]». Она добавила, что является «оппонентом Кремля» и не понимает, как ее могут использовать российские власти.

Незадолго до этого в Хоум-офисе (департаменте по иммиграции Соединенного королевства — «Газета.Ru») отказали Скрипаль в выдаче визы – заявка не соответствовала правилам въезда в страну. Виктория планировала отправиться в Великобританию, чтобы отвезти дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию «обратно в Россию» и заявила, что ее родственники «пострадали от пищевого отравления». Такая цель и объяснение визита «смутили» Хоум-офис; кроме того, Виктория не предоставила доказательств предшествовавших визитов в Британию к дяде и сестре.

Также Виктория добавила, сообщает ФАН, что единственное желание Юлии — вернуться в Москву, где у нее остались «собака, жизнь, работа и любимый человек».

Иммиграционной службе же не понравилось, что Виктория Скрипаль не рассказала о своем материальном положении, а также не предоставила доказательств наличия у нее денег на поездку и пребывание в Британии. Кроме того, кузина Юлии Скрипаль написала в визовой анкете, что не работает и сторонних источников дохода не имеет.

Сама Виктория Скрипаль заявила, что «за один день выписку [о состоянии счета] в банке не делают», а на счету у нее никаких денег не было. Также

она пожаловалась, что в посольстве вынуждена была заплатить визовый сбор: 182 фунта стерлингов.

«Я достала карточку и заплатила, хотя до этого меня никто не предупреждал, что у меня должны были быть такие деньги», — возмутилась Скрипаль. Она также добавила, что отсутствие у нее денег не должно было стать препятствием для визита в Британию, поскольку «все расходы на себя берет посольство России в Лондоне».

«Есть официальный документ, который у них есть. Каких у меня средств не было?», — добавила она, отметив, что ей предлагали оплатить полностью поездку «все-все-все».

По словам Скрипаль, она точно не может быть сотрудником разведки или спецслужб, потому что в ее трудовой книжке об этом ничего не написано.

«Могу свою трудовую книжку всю откопировать и на всю страну показать. Покажите мне, хоть одним пальцем ткните, что я работаю на разведку. Где-то я работала когда-нибудь в каком-нибудь НИИ или еще где-то? С мужем-военным ездила, служила, но при этом нигде не работала, сидела дома», — заявила она.

Отказ Британии в визе Виктории Скрипаль носит политически мотивированный характер, сообщает НСН со ссылкой на представителя российского посольства в Лондоне.

«Такого рода решение британских властей относительно отказа Виктории Скрипаль в визе, как мы уже говорили, носит политически мотивированный характер, и вызывает достаточно много вопросов по поводу причин принятого решения. Список вопросов к британской стороне множится», — сказал представитель посольства.

Источник отметил, что сам по себе отказ племяннице Скрипаля в поездке к двоюродной сестре и дяде разочаровывает,

«исходя из <...> контактов с Викторией Скрипаль, она очень рассчитывала поддержать своих родственников в трудную минуту».

Ранее посольство РФ в Британии направило официальную ноту в Форин-офис с просьбой выдать визу племяннице Сергея Скрипаля Виктории. Кузина Юлии Скрипаль была первой россиянкой, сумевшей поговорить с отравленной дочерью перебежчика по телефону после того, как Юлия пришла в сознание в больнице в Солсбери. 4 марта она и ее отец экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, в 90-х годах ставший агентом SIS, были отравлены веществом «Новичок» и попали без сознания в больницу.

Британские власти обвиняют Россию, но доказательств не предоставляют. Москва требует провести объективное расследование и обвиняет Лондон в нечистой игре.