«Мы бы хотели сотрудничества с РФ по «делу Скрипаля»

Великобритания заявила о желании расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль совместно с Россией. Об этом в интервью телеканалу «Би-Би-Си» сообщил глава британского МИД Борис Джонстон.

Реклама

«Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни», — заявил он.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в ответ на это отметил, что Россия готова к взаимодействию с Великобританией.

«Очень верим, что Лондон действительно готов такой доступ предоставить и готов тоже к такому сотрудничеству. <…> Мы видим в этом, наконец, шаг к нормализации отношений с нами. Видимо, они действительно включили голову и поняли, что слишком круто забрали. Думаю, это произошло, потому что на них надавили партнеры», — сообщил сенатор.

Он добавил, что российские правоохранители хотят изучить образцы отравляющего вещества. «Нам нужны любые данные», — подчеркнул Джабаров.

Первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, считает, что британская сторона должна точно обозначить, что именно она готова представить.

«Тогда, исходя из этого, Россия должна будет оценить ситуацию и принять или отклонить данное приглашение. <…> Дьявол кроется в деталях, если они представят некие выводы, свои только, это одна ситуация, если они представят всю цепочку, свое расследование, тогда другая ситуация, тогда это можно расценивать как некий шаг доброй воли, но все-таки надо посмотреть повнимательнее», — считает Новиков.

Российско-британские отношения обострились на фоне отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – оно произошло в британском городе Солсбери 4 марта. Впоследствии специалисты выяснили, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Его, по данным официального Лондона, разрабатывали ранее в СССР и России.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Россия «с большей долей вероятности» причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим 14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех контактов на высоком уровне.

Москва отрицает свою причастность к инциденту. В ответ на меры властей Великобритании Россия объявила персонами нон грата 23 сотрудников посольства Великобритании, а также отказалась открывать британское генконсульство в Санкт-Петербурге.

18 марта глава британского МИД Борис Джонсон назвал ответные меры России «бесполезными». «Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы», — заявил Джонсон. Он добавил, что немецкий, французский и американский лидеры выразили поддержку Великобритании в вопросе отравления Скрипаля.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинение со стороны Великобритании «чушью». «Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь... Мы никакого отношения к этому не имеем», — заявил министр.

Лавров отметил, что Москва готова сотрудничать с Лондоном в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. «Если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу», — назвал условие сотрудничества глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Россия также потребовала предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием отравления Скрипалей. «Учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка. На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано»,— сообщил Лавров.

Премьер Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. «И хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии. Это совершенно очевидно. Более того, истории и с Литвиненко, и с Березовским еще раз это подтверждают», — заявил Володин.

16 марта глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил о личной причастности президента России Владимира Путина к решению применить газ «Новичок» против экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля.

«Мы считаем, что в целом его решением было использовать нервно-паралитический газ на улицах Великобритании», — заявил он.

Джонсон добавил, что действия Лондона не направлены против россиян. «Мы ничего не имеем против самих россиян. Русофобия не должна стать результатом того, что происходит», — сообщил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова главы МИД Великобритании грубым нарушением дипломатического этикета.

«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории. Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», — сказал Песков.