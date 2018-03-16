Финн и крымчанин — братья навек?

В ходе визита делегации из Финляндии в Крым председатель русско-финской ассоциации дружбы RUFI Дарья Скиппари-Смирнов предложила организовать безвизовый режим для финнов при поездках на полуостров. Кроме того, она предложила наладить прямое авиасообщение между Симферополем и Хельсинки, передает РИА «Новости».

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«Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность», — подчеркнула Скиппари-Смирнова.

Делегация из Финляндии прибыла в Крым впервые после воссоединения полуострова с Россией. Цель семидневного визита (до 20 марта) финских граждан — налаживание культурных и дружеских связей с Крымом. По словам главы RUFI, делегация добиралась до Крыма долго и тяжело, поскольку прямого авиасообщения нет, а финским туристам «лишь предстоит открыть для себя крымские курорты».

«Можно поехать на отдых в Италию, а можно в Крым. Тут по климату также комфортно, но намного дешевле.

Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге», — отметила Скиппари-Смирнова. Также она заявила, что в планы делегации входит открытие в Крыму Финского культурного центра. По словам главы RUFI, в Финляндии говорят, что Крым охвачен гражданской войной. Скиппари-Смирнов заявила, что это не так: «простые люди живут обычной жизнью, живут мирно, свободно и, насколько я поняла, достаточно счастливо».

Также спикер общества русско-финской дружбы удивилась высокому уровню доверия русских в Крыму к президенту РФ Владимиру Путину. По словам Скиппари-Смирновой, в Финляндии такой близости народа и собственного лидера нет. «Знали бы финны, как русские, простой народ любит своего президента. Я удивилась, как весь город ликовал от радости», — сообщила делегат о своих впечатлениях от митинга-концерта Владимира Путина в Крыму.

Ассоциация русско-финской дружбы, как сообщается на сайте организации, была создана «неравнодушными люди, которым небезразлично тревожное развитие или деградация отношений между Россией и Финляндией». Согласно заявлению участников RUFI, для них отношения между Финляндией и Россией — дело чести.

«Мы будем бороться с русофобией и стараться изменить сознание финнов в более позитивное представление о России», — говорится в манифесте общества дружбы.

Сейчас в организации более 50 членов, она была зарегистрирована в марте 2017 года.

Крым не в первый раз после воссоединения с Россией и введения международных санкций принимает делегацию из Европейского Союза. Так, делегация из 10 немецких депутатов из земельных парламентов Баден-Вюртемберга, Северного Рейна-Вестфалии и Берлина прилетела 3 февраля 2018 года в аэропорт крымской столицы Симферополя.

Цель визита германской делегации от партии «Альтернатива для Германии» в Крыму — обсуждение вопроса снятия западных санкций в отношении полуострова и России, а также признание вхождения Крыма в состав РФ. «Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что

совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе. Я хочу напомнить слова Вилли Брандта: «Кто находится в диалоге, тот не стреляет»,

— подчеркнул депутат парламента Берлина Уве Бронзон. По словам германских делегатов, введение антироссийских санкций было ошибкой, так как они оказывают негативное влияние и на Россию, и Германию.

В середине осени 2016 года итальянские депутаты, приехавшие с визитом в Крым, призвали Италию и ЕС признать Крым российским. «Мы абсолютно поддерживаем референдум в Крыму. Евросоюз должен принять как данность результаты данного референдума», — заявила официальный представитель мэра города Падуя Марина Буффони.

С ней согласился депутат регионального парламента Венето Стефано Вальдегамбери, заявивший, что «народ Крыма имеет право на самоопределение».

В ходе визита представитель мэрии города Падуя заключила соглашение о побратимстве с Симферополем. По словам Вальдегамбери, ущерб для Италии от взаимных санкций составил €4 млрд. При этом речь идет не только о прямых последствиях, таких как падение товарооборота между Россией и Италией. «Из-за эмбарго [Евросоюза] цены на итальянские продукты упали», — подчеркнул он.

Итальянские парламентарии назвали санкции «способом воздействия, подходящим для XVIII века».

В конце весны 2016 года Совет итальянской области Венето одобрил резолюцию, призывающую национальное правительство признать российский статус Крыма. «Призываем правительство Италии осудить международную политику ЕС в отношении Крыма, дискриминационную и несправедливую с точки зрения принципов международного права, требуем признать статус Крыма, подтвержденный его парламентом и народом путем референдума», — говорится в тексте документа, принятого 27 голосами из 51. Отмечается, что против резолюции выступили девять человек, один воздержался.



Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате референдума. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% избирателей Крыма и более 95% избирателей Севастополя. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.