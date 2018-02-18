Радикалы напали на здание Россотрудничества

Участники «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) совершили новые нападения на здания Россотрудничества и Сбербанка в Киеве. Несколько десятков радикалов атаковали здание Российского центра науки и культуры (подчинено Россотрудничеству — «Газета.Ru»), забросав его куриными яйцами и булыжниками. Окна РЦНК облили краской, а входную дверь попытались сломать.

Незадолго до атаки на РЦНК украинские националисты напали на офис украинской «дочки» Сбербанка, побив окна камнями и разбив стеклянную дверь. Также радикалы попытались разгромить офис Альфа-Банка.

После нападения на РЦНК и банки украинские националисты отправились на майдан Незалежности. Как сообщает RT, возле здания Российского центра науки и культуры (Россотрудничества) в момент нападения находилось около сотни сотрудников национальной полиции Украины, которые «не стали останавливать нападавших».

Реклама

Также стало известно, что с 21:00 17 февраля украинская Национальная полиция расторгла договор об охране офиса Россотрудничества. Как сообщается в письме на имя руководителя российского научно-культурного центра Константина Воробьева, расторжение договора в одностороннем порядке вызвано «форс-мажорными обстоятельствами».

При этом глава киевского Россотрудничества заявил, что в любом случае обратится с жалобой в правоохранительные органы и будет добиваться прекращения экстремистских провокаций и нападений со стороны украинских националистов.

«Мы можем сказать, что этому беспределу должен быть положен конец. Больше всего я опасаюсь, что такие действия могут быть осуществлены в отношении Украинского культурного центра в Москве, но мы этого не допустим», — подчеркнул Воробьев.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинская полиция убрала охрану от российского культурного центра, несмотря на угрозу поджога со стороны радикалов, сообщает ФАН.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила, что зданию ведомства в Киеве нанесен значительный ущерб. «Сегодня после окончания «майдана» человек 70 пошли на наш офис, нанесен достаточно серьезный ущерб», — сказала Митрофанова. Она отметила, что в результате происшествия никто не пострадал.

После субботнего погрома посольство России на Украине направило в украинский МИД официальную ноту протеста.

В заявлении посольства подчеркивается, что российская сторона возмущена «наглой агрессивной выходкой в отношении РЦНК», которая нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннее межправительственное Соглашение о создании и функционировании культурных центров 1998 года.

«Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем», — говорится в заявлении посольства РФ.

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна отреагировать на вопиющее проявление агрессивного украинского национализма. По словам Лукашевича, «поощрять пещерный национализм крайне опасно», а об этом варварстве должны знать все государства Запада. Также постпред выразил опасение, что неонацисты из ОУН подожгут здание РЦНК.

В субботу, 17 февраля, несколько десятков радикалов из украинской националистической организации С14 напали на РЦНК, когда там находились около 50 детей, репетировавших пьесу Николая Гоголя «Ревизор».

Лукашевич подчеркнул, что попустительство Киева «оголтелому национализму» зашло слишком далеко и об этом «варварстве» должны быть осведомлены все государства — чтобы не допускать подобных эксцессов в будущем. Постпред РФ при ОБСЕ также выразил надежду на то, что у Запада хватит благоразумия на адекватную и соответствующую оценку действиям киевских властей и радикалов. Он также добавил, что

международное сообщество должно выдать «коллективную реакцию» на демонстрируемую радикалами опасность для всего мира.

В конце августа 2016 года группа украинских националистов забросала здание Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками и разрисовала стены представительства граффити со своей символикой.

В начале апреля прошлого года более двух десятков националистов из созданной на основе нацбатальона «Азов» украинской партии «Национальный корпус» заблокировали вход в представительство Россотрудничества.