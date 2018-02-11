Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху ситуацию вокруг действий израильских военно-воздушных сил, нанесших ракетные удары по целям на территории Сирии.

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«Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе», — сообщает пресс-служба Кремля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, призвал к срочной деэскалации ситуации в Сирии.

«Генсек призвал все стороны к немедленной и безусловной деэскалации насилия и проявлению сдержанности», — говорилось в заявлении Гутерреша.

Он подчеркнул, что «внимательно следит» за ситуацией в Сирии, а также за конфликтом у границ.

Белый дом выразил поддержку действиям Тель-Авива.

«Израиль — твердый союзник Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и работать в направлении мира в регионе», — заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, передает РИА «Новости».

Утром 10 февраля иранский беспилотник проник в израильское воздушное пространство со стороны Сирии, рассказал подполковник армии Израиля Йонатан Конрикус.

«Он был запущен и управлялся иранскими силами с иранской базы в Сирии. Она расположена рядом с Пальмирой в пустыне на востоке страны. Мы отслеживали полет на всем его протяжении и смогли перехватить БПЛА над израильской территорией, немного севернее Бейт-Шаана в Иорданской долине», — указал военный.

В ответ на это израильские военные перехватили иранский беспилотный летательный аппарат, а позднее уничтожили иранские системы управления БПЛА.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в ответ ударили ракетами по израильским самолетам. Впоследствии армия Израиля заявила о крушении одного истребителя F-16, чей экипаж успел катапультироваться. Сирийский военный источник сообщил, что ПВО Сирии уничтожили несколько израильских самолетов.

Позднее в субботу самолеты ВВС Израиля совершили вторую атаку — уже на 12 целей, расположенных в Сирии, сообщалось на сайте израильской армии. В частности были успешно атакованы три батареи ПВО и четыре иранских объекта.

Израиль после атаки закрыл большую часть своего воздушного пространства — к северу от населенного пункта Шфаим, расположенного в центре страны — в 20 километрах от Тель-Авива — между городами Герцлия и Нетания.

Вскоре Израиль призвал Россию вмешаться и не допустить дальнейшей эскалации в регионе после ударов израильской армии по территории Сирии и ответным действия сирийской стороны. Израильские дипломаты указали, что страна не заинтересована в дальнейшем обострении ситуации. Аналогичное сообщение Израиль передал США.

Однако МИД России назвал недопустимым создание угроз жизни и безопасности находящихся там российских военнослужащих.

«Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами», — указывалось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В коммюнике отмечалось, что в Москве с серьезной обеспокоенностью восприняли последние сообщения о ситуации в ближневосточном регионе и выразили опасения в связи с возможностью обострения ситуации в зонах деэскалации и вокруг них.

Ранее Нетаньяху объяснял, что целями израильских атак на территории Сирии являются военные объекты Ирана.

«Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии, к чему он, похоже, стремится с заявленной целью искоренения нашего государства. Мы многократно разъясняли, что не приемлем ядерного оружия в руках Ирана и не допустим военного присутствия Ирана возле наших границ, в Сирии или в любом другом месте. Благодаря трудам поколений мы создали все из ничего, и невозможно обратить все в ничто», — говорил лидер Израиля.