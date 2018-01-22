«Мы приняли правильный закон»

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал принятый в Верховной раде «Закон Украины об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области», известный также как закон о реинтеграции Донбасса.

Президент Украины считает, что этот закон является «технологией возвращения территорий».

«Для нас уже принятый закон ценен прежде всего тем, что он является, по сути, технологией возвращения оккупированных территорий под государственный суверенитет Украины», — заявил Порошенко в ходе своего выступления в Киеве.

Реклама

Данный закон обсуждался в украинском парламенте несколько месяцев и перетерпел внесение ряда значительных правок. В последней редакции документа Россия называется «государством-агрессором», а неподконтрольные районы Донецкой и Луганской области и Крым определяются как «временно оккупированные территории». Ответственность за весь материальный ущерб в этих районах Украина также перекладывает на Россию.

Проблема этого закона заключается в его противоречивости. Жесткие по отношению к России трактовки этого документа делают его крайне популярным среди украинских националистов, но в то же время затрудняют для Киева его дипломатическую деятельность.

Документ противоречит букве и духу подписанных самим же официальным Киевом минских соглашений, в которых установлены механизмы мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Мало того что в документе отсутствует само упоминание о минских договоренностях, Россия, выступающая гарантом реализации этих самых соглашений, названа «агрессором», а власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик — «оккупационными администрациями». Таким образом, закон о реинтеграции Донбасса исключает возможность будущих переговоров между Киевом и руководством ЛНР и ДНР.

Главной же для Порошенко проблемой является то, что лидеры ЕС, в частности президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, не поддерживает эту законодательную инициативы, именно из-за того, что она существенно осложнит переговорный процесс.

Судя по всему, Порошенко под давлением националистически настроенной общественности готов идти ва-банк. В сегодняшней речи президент Украины заявил, что закон не вступает в противоречия с минскими договоренностями. «Хочу отметить отдельно, что ни дух, ни буква этого закона не противоречат минским договоренностям… Украина соблюдает и будет соблюдать все свои международные обязательства», — сказал Порошенко.

Украинский лидер дал четко понять, что закон о реинтеграции Донбасса будет подписан несмотря ни на что в самое ближайшее время.

«Хочу четко заявить: я подпишу его, как только он поступит из украинского парламента — Верховной рады», — подчеркнул президент Украины. Он также заявил, что реакция Москвы на закон о реинтеграции Донбасса, доказывает, что решение Рады о его принятии было правильным. «Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон», — сказал он.

«Рефлексия Москвы» заключается в том, что России неоднократно подчеркивала существование противоречий между этим законом и минскими соглашениями. На днях глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности. «Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом Безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей нормандского формата в Минске», — заявил Лавров.

Закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой Украины во втором чтении 18 января 2018 года. В поддержку законопроекта проголосовали 280 депутатов. За его принятие голосовали нардепы от партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и фракция «Радикальной партии» во главе с Олегом Ляшко.