ООН давит, Пхеньян не сдается

КНДР раскритиковала и назвала угрожающей миру принятую в пятницу 22 декабря резолюция совета безопасности ООН, предусматривающую оказание давления на Северную Корею в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

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«Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом», — говорится в коммюнике МИД КНДР.

Пхеньян пообещал и впредь продолжать укреплять свой ядерный потенциал для «достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий» со стороны Вашингтона, приводит РИА «Новости» заявление представителя северокорейского внешнеполитического ведомства, распространенное по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Если США хотят жить в безопасности, им следует отказаться от враждебной политики в отношении КНДР

и научиться сосуществовать со страной, которая обладает ядерными вооружениями. Страны, которые проголосовали за последнюю резолюцию в СБ ООН, будут нести всю ответственность за последствия и дорого заплатят за то, что они сделали», — указывает КНДР.

Также, реакцией на решение СБ ООН можно считать выступление лидера КНДР Ким Чен Ына на 5-м съезде руководителей первичных парторганизаций, в ходе которого он призвал противостоять проникновению «антисоциалистических явлений» в северокорейское общество и укреплять психологическую составляющую чучхе.

«На фоне ужесточения происков империалистов, которые пытаются полностью лишить нас суверенитета, права на существование и развитие, антисоциалистические явления очень сильно грозят парализовать революционное и классовое сознание нашей молодежи и народа, подорвать нашу социалистическую революционную позицию», — указал северокорейский лидер.

Он обозначил необходимость развернуть «революционное наступление» на антисоциалистические явления, начиная с первичных ячеек Трудовой партии Кореи, а также борьбу по идейному воспитанию партийцев и трудящихся.

«Превосходство нашей социалистической культуры над упаднической буржуазно-реакционной культурой позволит людям освободиться от иллюзорного восприятия культуры врагов, противостоять идейно-культурному проникновению империалистов», — заключил Ким Чен Ын.

МИД России, в свою очередь, выразил уверенность в необходимости решения проблемы дипломатическим путем, проявляя осмотрительность со стороны всех участников при принятии решений по дальнейшим шагам.

«Вновь вынуждены подчеркнуть, что упор Вашингтона на широкоохватные международные рестрикции в ущерб поиску устойчивых политико-дипломатических развязок не будет способствовать решению накопившихся проблем

и нормализации обстановки в этом регионе. Призываем все заинтересованные стороны, прежде всего КНДР и США, проявлять сдержанность и отказаться от действий, которые чреваты непредсказуемыми и разрушительными последствиями для всего региона Северо-Восточной Азии и за его пределами», — указало ведомство.

При этом Москва еще раз подчеркнула низкую эффективность антикорейских санкций.

«Пора переходить к выполнению не только санкционных разделов соответствующих решений СБ, но и тех их положений, которые призывают к мирному политико-дипломатическому урегулированию ситуации через диалог и переговоры. Очевидно, что устаревшие, показавшие свою неэффективность алгоритмы решения ядерной проблемы Корейского полуострова результатов не дают», — указывается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Новые условия расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи и еще больше урезают возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. Документ предполагает заморозку активов и введение запрета на поездки в отношении 15 человек (среди них представители шести банков за рубежом и «руководитель программы развития оружия массового поражения» Ким Йон Вик) и всего министерства народных вооруженных сил.

Несмотря на то, что голосование по документу было назначено накануне в четверг, редактирование отдельных его положений продолжалось вплоть до заседания. Резолюция предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов «немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года».