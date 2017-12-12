«ЕС не хватает политической воли»

Евросоюз намерен продлить санкции против России — об этом стало известно из распространенной 12 декабря пресс-службой председателя Европейского совета Дональда Туска записки, в которой содержится повестка саммита ЕС.

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«Канцлер (Германии Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон также сообщат о выполнении Минских соглашений с целью продления экономических санкций против России», — цитирует содержание письма РИА «Новости».

Ранее высокопоставленный источник в ЕС рассказывал, что ограничительные меры против России будут продлены на шесть месяцев.

«За рабочим ужином мы ожидаем, что канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон сообщат о ситуации с выполнением Минских соглашений. Это позволит продлить санкции после саммита на техническом уровне», — рассказали в ЕС.

В этот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался против антироссийских санкций.

«Санкциями, угрозами никогда нечего нельзя добиться. Некоторые страны-члены ЕС следуют политике санкций против РФ, но остальные страны продолжают поддерживать с ней связь, торгуют и имеют хорошее сотрудничество. Все покупают газ у РФ. То есть нужно заниматься серьезными вопросами, решать серьезные проблемы, которых много», — пояснил дипломат.

Вопрос, касающийся российского газа, затронул в этот же день на слушаниях в конгрессе первый заместитель помощника госсекретаря США Джон Маккаррик.

«США не добиваются удаления российского газа с рынка. Российский газ может и должен остаться частью диверсифицированных поставок в Европу. Наш приоритет — помочь Европе минимизировать зависимость от единственного поставщика», — говорится в письменных показаниях дипломата сенатскому комитету по международным делам.

По его словам, цель Вашингтона — добиться «более открытого и конкурентного» европейского рынка, что включает импорт природного сжиженного газа из США и строительство соответствующих терминалов в Польше и Литве.

Среди проектов, которые поддерживают США, Маккаррик назвал Южный газовый коридор и Baltic Pipe. При этом Вашингтон выступает против «Северного потока 2», который, по мнению американских властей, только усилит зависимость Европы от России.

Также 12 декабря помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Вашингтон работает над имплементацией антироссийских санкций в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

В настоящее время американские эксперты изучают транзакции между российским энергетическим сектором и другими странами, которые потенциально могут попасть под данные санкции. По его словам, в Госдепартаменте США ведутся консультации с Европой по данному вопросу, чтобы «обеспечить эффективность этих санкций».

«Мы относимся к этому серьезно. Мы провели много времени, разговаривая и слушая наших союзников на предмет их обеспокоенностей. В настоящее время мы рассматриваем транзакции, и я не хочу делать комментарии публично на этот счет. В Госдепе также ведется работа над докладом по Украине, который должен выйти в январе», — резюмировал сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Заместитель председателя международного комитета Совета федерации Андрей Климов в этой связи заявил, что причиной продления санкций является отсутствие политической воли руководства ЕС поднять вопрос о пересмотре санкционной политики против Москвы.

«В ЕС по умолчанию продлевают санкции, и это не связано ни с какими докладами. Европейцам не хватает политической воли принять очевидное — что главным нарушителем минских соглашений является сам Киев. В Евросоюзе это не могут признать и идут просто по течению. Надеюсь, что когда-нибудь прозрение наступит. Я обсуждал эту тему с депутатами Европарламента, с другими политиками ЕС. Там усталость от бессмысленного хождения по кругу большая, но это их выбор», — рассказал сенатор.

В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов уверен, что санкции в мышлении зарубежных предпринимателей наносят наибольший вред России, тогда как сами наложенные Западом на страну ограничения не столь сильны.

«То есть каждый предприниматель, принимая решение о том, что он хочет заключить контракт с Россией, или инвестировать в российскую экономику, или купить российский товар, или просто пообщаться с российским бизнесменом — он уже десять раз подумает: а вдруг чего, а вдруг попаду в какой-нибудь список, а вдруг меня заметят», — детализировал омбдусмен.