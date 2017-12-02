«Флинн с Путиным ни о чем не говорили»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о встрече президента России Владимира Путина и экс-советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна. По ее словам, они сидели рядом во время мероприятия, посвященного десятилетию RT.

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«Майкл Флинн был на нашем десятилетии. Сидел рядом с Путиным. И я сидела рядом. Ни о чем с ним не говорил — у нас была программа, много громкого видео, не поговоришь», — говорится в сообщении. Главред RT добавила, что «Путин вообще не знал, кто это».

«По дороге за стол я ему сказала: «С Вами рядом будут сидеть Эмир Кустурица и Майкл Флинн, бывший глава военной разведки США». «Военной разведки? Серьезно?», — удивился Путин», — написала она.

В начале мероприятия Путин поздоровался со всеми за руку, «как он это всегда делает, посмотрел нашу программу, выступил с речью и ушел», утверждает Симоньян. К публикации она прикрепила фотографию — на снимке запечатлены Путин и Флинн, сидящие рядом за праздничным столом.

О встрече с Флинном в начале июня рассказывал и сам Путин. Тогда президент сказал, что они действительно встречались на международной конференции «Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка», посвященной десятилетию телеканала RT 10 декабря 2015 года.

«За столом рядом со мной сидел джентльмен. Я произнес свою речь. Потом мы поговорили о некоторых других вещах, затем я встал и ушел. <...> И только затем мне сказали, что этот мужчина работал в службе безопасности. Вот и все. Я едва с ним поговорил», — сообщил российский лидер в интервью NBC.

Майкл Флинн являлся советником президента США по нацбезопасности с 20 ноября по 13 февраля 2017 года — он был вынужден подать в отставку из-за скандала, вызванного появлением сведений о том, что во время предвыборной кампании Трампа Флинн встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком для обсуждения возможности отмены антироссийских санкций.

1 декабря спецпрокурор США по «российскому вмешательству» Роберт Мюллер предъявил Флинну первое официальное обвинение.

По версии прокурора, Флинн сознательно и умышленно солгал ФБР касательно своего разговора с экс-послом России Сергеем Кисляком.

Тогда же появилась информация о том, что Флинн начал сотрудничать со спецпрокурором Мюллером — адвокаты Флинна сообщили юристам американского президента Дональда Трампа, что тот больше не может обсуждать расследование Мюллера с ними. При этом ранее между командами юристов существовал договор об обмене информацией, но сторона Флинна его расторгла.

По данным газеты The New York Times, этот факт указывает на то, что экс-советник сотрудничает со спецпрокурором либо намерен заключить с ним сделку.

В тот же день Флинн объявил, что готов дать показания против президента США Дональда Трампа. По данным ABC News, он выразил готовность заявить, что Трамп лично просил его выйти на контакт с «русскими». Источником ABC стало доверенное лицо Флинна.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности также признался в даче ложных показаний ФБР

— Флинн подтвердил, что дал ложные свидетельства, когда сказал, что не просил бывшего посла России в США Сергея Кисляка воздержаться от эскалации ситуации в ответ на санкции, введенные США в отношении России.

В августе 2016 года Флинн в интервью The Washington Post утверждал, что на мероприятии RT он не обсуждал с Путиным ничего особенного, а также признался, что телеканал RT платит ему за консультации.

А в мае текущего года конгрессмен Элайджа Каммингс заявил, что за участие в мероприятии по случаю десятилетия RT Флинн получил 45 тысяч долларов. По словам конгрессмена, в распоряжении комитета по надзору палаты оказались документы, согласно которым эти деньги были переведены на счета Флинна через лондонский банк. Флинн факт получения денег от российского правительства отрицает.

В Соединенных Штатах телеканал RT был признан иностранным агентом. А буквально накануне сотрудники телеканала RT были лишены аккредитации в конгрессе, что возмутило Москву. Эти меры связаны с обвинениями России во вмешательстве в американские выборы. Москва факт вмешательства в американские выборы 2016 года отрицает.