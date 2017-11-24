«Восточное партнерство» сближается с ЕС

Декларация по итогам V саммита «Восточное партнерство», проходящего в пятницу 24 ноября в Брюсселе, содержит оценку прогресса, достигнутого странами-партнерами на пути политического и экономического сближения с Евросоюзом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в административной столице Европейского союза.

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Проект «Восточное партнерство» является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.

«Согласно той информации, которой я располагаю, итоговая декларация ограничивается оценкой усилий стран-партнеров на пути политического и экономического сближения с ЕС, а также их вклада в обеспечение мира в регионе», — сказали дипломатические источники.

Пока о вступлении в Евросоюз речи не идет.

Сегодня же глава МИД Белоруссии Владимир Макей после саммита «Восточное партнерство» заявил, что Минск будет работать над соглашением об отмене виз с Европейским союзом в 2018 году.

«В этом вопросе есть некоторые политические сложности, но они преодолимы», — сказал дипломат.

Также глава белорусской дипломатии подчеркнул, что его страна хотела бы сохранить нейтралитет и не отдавать предпочтение никакой из стран или союзов, сообщает польский ресурс EastBook.

«Мы находимся между двух огней. С одной стороны — Россия, со второй — Евросоюз, которые, к сожалению, соперничают между собой. Мы бы хотели избежать конфронтации. Мы хотим обсудить с нашими партнерами возможность совмещения двух векторов интеграции», — заявил Макей.

В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не возражает против сближения Белоруссии и Евросоюза, так как потепление отношений не предполагает разлад между Кремлем и Минском.

«Что касается процесса сближения между Белоруссией и Европейским союзом — у нас никаких вообще аллергий, никаких ощущений ревности, это естественное стремление любой страны, в том числе и Российской Федерации, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Министр поприветствовал «озарение» Евросоюза в связи с отказом Европы от санкционной политики в отношении Белоруссии.

«Надеюсь, что делают они (ЕС. — «Газета.Ru») это не для того, чтобы опять попытаться оторвать Белоруссию от России, а просто потому, что убедились, что любые санкции — это путь в никуда », — резюмировал он.

Вместе с тем на нынешнем саммите «Восточного партнерства» звучали и антироссийские речи. Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении призвать коллег в ЕС «открыть глаза» на враждебные действия со стороны России.

«Мы должны открыть глаза на действия враждебных стран, таких как Россия, которая угрожает потенциальному росту Восточного партнерства и пытается подорвать нашу коллективную мощь. Я жду возобновления приверженности европейских стран к совместной работе по решению этих общих проблем в сферах безопасности и развития», — сказала политик.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на пленарной сессии саммита заявил, что Европа имеет серьезного противника — Россию с глубоко антиевропейской повесткой дня. Поэтому если Европа хочет устоять, то ей необходимо стать более жесткой политически, риторически и идеологически.

«Чтобы подорвать Европу, России не надо атаковать оружием — достаточно расшатать единство Европы и ее достоинство. Европе необходимо усвоить урок российской гибридной войны — от Британии и Испании до Нидерландов, Франции и Германии. В противном случае аппетит России будет только разогреваться», — уверен украинский лидер.

Однако заместитель министра иностранных дел Италии Марио Гиро сделал акцент на необходимости очень аккуратного подхода к вопросам, связанным с Россией.

«Мы здесь не для того чтобы способствовать антагонизму и, конечно, вы понимаете, о чем я говорю. Среди стран «Восточного партнерства» есть государства с разным уровнем отношений с Москвой, но

, в случае Италии, Россия является главным партнером, поэтому этот саммит не стоит рассматривать не должен быть направлен против кого-либо», — указал итальянский дипломат.

Также известно, что в рамках саммита Армения подписала соглашение с Европейским союзом о всестороннем и всеобъемлющем партнерстве.

«Участники саммита приветствуют подписание Всеобъемлющего и всестороннего партнерства» между Арменией и ЕС», — сказано в документе, текст которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Соглашение позволит Армении расширить партнерство со странами ЕС в экономической, научной, экологической и культурных сферах. При этом она не выйдет из Евразийского союза.