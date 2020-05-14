С вещами на выход: Мэри-Кейт Олсен срочно разводится

Мэри-Кейт Олсен разводится с мужем, французским банкиром Оливье Саркози, который приходится сводным братом бывшему президенту Франции. Дизайнер, наравне со своей сестрой-близнецом Эшли известная по сыгранным в детстве ролям, стремится сделать это как можно скорее: как сообщает портал TMZ, таким образом она пытается сохранить за собой имущество — нью-йоркскую квартиру, которую арендовала вместе с мужем.

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По информации таблоида, на этой неделе адвокаты 33-летней Олсен получили письмо от юристов 50-летнего Саркози, в котором говорилось, что до 18 мая она должна освободить помещение — по мнению бывшей актрисы, экс-супруг пытается выгнать ее из жилища, без ее ведома расторгнув договор аренды. По словам Мэри-Кейт Олсен, она просила его подождать до 30 мая, но он не ответил на просьбу.

Из-за ограничений, введенных в Нью-Йорке в связи с пандемией коронавирусной инфекции, звезда фильмов для детей совершенно не успевает съехать из нью-йоркского жилища к понедельнику, 18 мая, — и считает, что лучшим способом будет развестись как можно скорее через суд. Подав иск сама, она автоматически будет защищена от необходимости освобождать квартиру.

Карантинные ограничения создали еще одну проблему — дело в том, что сейчас в Нью-Йорке разводят только в экстренных случаях. Поэтому Мэри-Кейт Олсен приходится запрашивать срочный развод.

Мэри-Кейт Олсен была замужем за Оливье Саркози в течение пяти лет — они поженились в 2015-м, через три года после того, как начали встречаться.

Когда в 2012-м 42-летний Оливье Саркози начал встречаться с 25-летней американкой Олсен, во французском обществе к этому отнеслись крайне скептически. Его бывшая супруга и мать его двоих детей Шарлотт, с которой Оливье Саркози был в браке 14 лет, раздавала интервью, в которых называла 17-летнюю разницу в возрасте влюбленных смехотворной, а французские СМИ придумали для банкира прозвище «маленький французский любовничек», несмотря на то что по росту кинозвезда едва доходила ему до плеча.

Как сообщает The Mirror, ходили слухи, будто уже после 10 месяцев отношений Оливье Саркози был готов предложить Мэри-Кейт Олсен руку и сердце, однако поженились они лишь через три года купив перед этим дом в Нью-Йорке. Манхэттенский особняк обошелся им в $11 млн — на крыше дома был расположен бассейн, холл был полностью отделан зеркалами, а во внутреннем дворике находился фонтан. Однако в 2014 году пара продала жилище, привлекавшее слишком много внимания, и переехала в более скромное и уединенное.

Тем не менее, французский банкир и ставшая модельером актриса продолжали привлекать к себе внимание —- в частности, эксцентричностью свадебной церемонии. Хотя гостям праздника категорически запретили приносить мобильные телефоны, некоторые детали все же просочились в прессу — выяснилось, например, что одним из угощений были сигареты. Столы были уставлены чашами, заполненными табачными изделиями: «Все курили всю ночь», — цитирует The Mirror очевидца событий.

Как сообщало издание E! News, после свадьбы молодожены переехали в Париж.

В течение последних пяти лет об их семейной жизни практически ничего не было известно.

Лишь в 2017 году Мэри-Кейт Олсен дала интервью журналу Porter, в котором рассказала, что сама готовит ужин. «Я думаю, мы счастливые люди — для нас естественно [много работать]. У нас нет времени, чтобы сидеть и предаваться размышлениям, — говорила она. — Но у меня есть муж, двое приемных детей и жизнь, я должна приходить домой и готовить ужин».

В интервью Мэри-Кейт Олсен также призналась, что не пользуется социальными сетями и не общается в них с фанатами или клиентами марки The Row, принадлежащей ей и ее сестре Эшли.