Остались без титула: чем займутся Гарри и Меган

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о планах на будущее

Внук британской королевы Елизаветы II Гарри и его жена Меган с сегодняшнего дня не числятся среди «работающих» членов королевской семьи Великобритании. Больше никаких официальных мероприятий, зарубежных туров и протокола, запрещающего открытые плечи и голые ноги. Что ждет герцогов в ближайшее время, читайте в материале «Газеты.Ru».

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями — они больше не считаются представителями монаршей семьи Великобритании. С сегодняшнего дня герцоги не именуются Их королевскими Высочествами, от них не ждут посещения благотворительных организаций, находившихся под их патронажем, а когда они поедут за границу, это будет уже частная поездка или деловая командировка, но никак не королевский визит.

Впрочем, если Гарри и Меган и планировали поездки в ближайшее время, то сейчас понятно, что никто никуда не едет. Как заявил представитель герцогов Сассекских, они «проведут ближайшие несколько месяцев, сосредоточившись на своей семье, и будут делать все что могут, в безопасности и частным образом, чтобы работать над своими уже существующими благотворительными проектами, планируя деятельность своей будущей некоммерческой организации». Управлять ей будет Кэтрин Сен-Лоран, сотрудничавшая со многими влиятельными НКО — в частности, Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Как именно организация будет называться, пока неизвестно, но точно не Sussex Royal («Королевские Сассексы») — использовать свою связь с британской Короной каким-либо образом внуку Елизаветы II и его жене запрещено.

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As we can all feel, the world at this moment seems extraordinarily fragile. Yet we are confident that every human being has the potential and opportunity to make a difference—as seen now across the globe, in our families, our communities and those on the front line—together we can lift each other up to realise the fullness of that promise. What's most important right now is the health and wellbeing of everyone across the globe and finding solutions for the many issues that have presented themselves as a result of this pandemic. As we all find the part we are to play in this global shift and changing of habits, we are focusing this new chapter to understand how we can best contribute. While you may not see us here, the work continues. Thank you to this community - for the support, the inspiration and the shared commitment to the good in the world. We look forward to reconnecting with you soon. You've been great! Until then, please take good care of yourselves, and of one another. Harry and Meghan

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

По этой причине им придется переименовать свой Instagram-аккаунт Sussex Royal, просуществовавший около года. Накануне, 30 марта, Гарри и Меган попрощались в нем с подписчиками записью, которую многие сочли весьма трогательной. Они опубликовали открытку — на голубом фоне под их вензелем было написано: «Спасибо этому сообществу — за поддержку, за вдохновение и за общее стремление творить добро в этом мире». В сопроводительной подписи к открытке говорилось, что в мире, который оказался необычайно хрупким, мы все можем находить способы поддержать друг друга.

«Сейчас самое важное — это здоровье и благополучие всех живущих на этой планете и решение многих проблем, проявившихся в связи с пандемией», — написали герцог и герцогиня Сассекские.

Среди планов на будущее принца Гарри — его собственный проект Travalyst, независимая британская благотворительная организация, продвигающая «ответственный туризм», то есть наносящий окружающей среде минимальный вред. Правда, все планы, связанные с деятельностью этой структуры, отложены на потом.

Что же касается Меган Маркл, то кое-какие из ее намерений реализуются уже в скором времени – в четверг, 26 марта, стало известно, что она озвучивает фильм студии Disney «Слон». Закадровым голосом актрисы будет рассказана история мамы-слонихи, которая путешествует с ребенком-слоненком по пустыне Калахари. Картина будет транслироваться с 3 марта, а доходы от нее пойдут в помощь благотворительной организации Elephants without Borders («Слоны без границ»), которая поддерживает сохранение популяции этих животных.

Кроме того, от Меган Маркл ожидают, что она как-то проявит себя в индустрии моды. Еще 12 января — через несколько дней после того, как принц Гарри и его жена объявили о своем желании отказаться от королевских обязанностей, — издание The Sun рассказало, что герцогиня уже ведет переговоры о сотрудничестве с известным модным домом. «У Меган крепкие связи с индустрией моды, и есть множество крупных лейблов, которые хотели бы сотрудничать с ней, — пояснил источник таблоида. — Уже были активные переговоры с Givenchy. Некоторые из договоренностей могут оцениваться в миллионы фунтов стерлингов».

Пока что никаких официальных объявлений о сотрудничестве Меган Маркл с модным домом, в платье которого она венчалась в часовне Святого Георгия в Виндзоре, не было.