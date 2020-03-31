Остались без титула: чем займутся Гарри и Меган

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями — они больше не считаются представителями монаршей семьи Великобритании. С сегодняшнего дня герцоги не именуются Их королевскими Высочествами, от них не ждут посещения благотворительных организаций, находившихся под их патронажем, а когда они поедут за границу, это будет уже частная поездка или деловая командировка, но никак не королевский визит.

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Впрочем, если Гарри и Меган и планировали поездки в ближайшее время, то сейчас понятно, что никто никуда не едет. Как заявил представитель герцогов Сассекских, они «проведут ближайшие несколько месяцев, сосредоточившись на своей семье, и будут делать все что могут, в безопасности и частным образом, чтобы работать над своими уже существующими благотворительными проектами, планируя деятельность своей будущей некоммерческой организации». Управлять ей будет Кэтрин Сен-Лоран, сотрудничавшая со многими влиятельными НКО — в частности, Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Как именно организация будет называться, пока неизвестно, но точно не Sussex Royal («Королевские Сассексы») — использовать свою связь с британской Короной каким-либо образом внуку Елизаветы II и его жене запрещено.

По этой причине им придется переименовать свой Instagram-аккаунт Sussex Royal, просуществовавший около года. Накануне, 30 марта, Гарри и Меган попрощались в нем с подписчиками записью, которую многие сочли весьма трогательной. Они опубликовали открытку — на голубом фоне под их вензелем было написано: «Спасибо этому сообществу — за поддержку, за вдохновение и за общее стремление творить добро в этом мире». В сопроводительной подписи к открытке говорилось, что в мире, который оказался необычайно хрупким, мы все можем находить способы поддержать друг друга.

«Сейчас самое важное — это здоровье и благополучие всех живущих на этой планете и решение многих проблем, проявившихся в связи с пандемией», — написали герцог и герцогиня Сассекские.

Среди планов на будущее принца Гарри — его собственный проект Travalyst, независимая британская благотворительная организация, продвигающая «ответственный туризм», то есть наносящий окружающей среде минимальный вред. Правда, все планы, связанные с деятельностью этой структуры, отложены на потом.

Что же касается Меган Маркл, то кое-какие из ее намерений реализуются уже в скором времени – в четверг, 26 марта, стало известно, что она озвучивает фильм студии Disney «Слон». Закадровым голосом актрисы будет рассказана история мамы-слонихи, которая путешествует с ребенком-слоненком по пустыне Калахари. Картина будет транслироваться с 3 марта, а доходы от нее пойдут в помощь благотворительной организации Elephants without Borders («Слоны без границ»), которая поддерживает сохранение популяции этих животных.

Кроме того, от Меган Маркл ожидают, что она как-то проявит себя в индустрии моды. Еще 12 января — через несколько дней после того, как принц Гарри и его жена объявили о своем желании отказаться от королевских обязанностей, — издание The Sun рассказало, что герцогиня уже ведет переговоры о сотрудничестве с известным модным домом. «У Меган крепкие связи с индустрией моды, и есть множество крупных лейблов, которые хотели бы сотрудничать с ней, — пояснил источник таблоида. — Уже были активные переговоры с Givenchy. Некоторые из договоренностей могут оцениваться в миллионы фунтов стерлингов».

Пока что никаких официальных объявлений о сотрудничестве Меган Маркл с модным домом, в платье которого она венчалась в часовне Святого Георгия в Виндзоре, не было.