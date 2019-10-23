Не отпускают: почему британцы не отстанут от Меган и Гарри

После выхода документального фильма «Гарри и Меган: Африканское путешествие» в Великобритании обсуждают, насколько вероятны перспективы переезда герцогов Сассекских в Африку и как это отразится на репутации Виндзоров. Эксперт по делам королевской семьи Виктория Арбитер уже заявила, что это повлечет, скорее всего, новые проблемы — в частности герцогам Сассекским при переезде в ЮАР придется отказаться от королевских привилегий.

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В интервью на новозеландском ток-шоу «Breakfast», она рассказала, что существует несколько факторов, которые помешают супругам переехать в Южную Африку, если они планируют оставаться членами королевской семьи.

В качестве основных щекотливых вопросов Арбитер назвала выделение средств на обеспечение безопасности герцогов Сассекских, которые обычно берут из бюджета британских налогоплательщиков и проблему фаворитизма.

Дело в том, что если Меган и Гарри отдадут предпочтение только одной стране, входящей в состав Британского Содружества, они нарушат свои обязательства перед Короной. Журналистка отметила, что все останется в рамках приличий только в том случае, если борцы за экологию и права женщин откажутся от всех титулов и всего, что делает их Виндзорами (включая дорогостоящий коттедж в самом Виндзоре) — тогда Меган и Гарри нельзя будет обвинить в том, что они тратят на жизнь в Африке деньги британских налогоплательщиков. Если же герцоги на переберутся на африканский континент в своем нынешнем качества, возникнет закономерная дилемма о том, кто будет платить за весь «банкет».

«В первую очередь у Гарри и Меган есть обязательства перед 16-ю странами, где королева считается главой государства, и ЮАР не является одной из них», — заметила Арбитер. Страна входит в Британское Содружество наравне с 53-мя другими членами, но отдавать предпочтение одному из них было бы странно, потому что существенная часть обязанностей представителей короны заключается в том, чтобы уделять всем одинаковое внимание.

35-летний принц Гарри и 38-летняя Меган Маркл рассказали о своем желании уехать в другую страну в новом часовом документальном фильме «Гарри и Меган: Африканское путешествие», который вышел на телеканале ITV. В беседе с интервьюером принц заявил, что не знает, смогут ли они с супругой и ребенком переехать в Африку в ближайшем будущем. «Мы только что вернулись из Кейптауна, это было бы потрясающим местом для жизни, конечно же. Но со всеми проблемами дома я просто не представляю, как бы нам удалось изменить все настолько, насколько мы хотим», — признался принц. В фильме, снятом в ходе их 10-дневного королевского тура, герцог также рассказал, что страны Африки станут главным приоритетом их благотворительной и активистской деятельности.

Если Гарри говорил о любви к Африке, то Меган — о своих непростых отношения с таблоидами, которые публикуют по крайней мере по одному материалу о ней каждый день

Бывшая актриса поблагодарила ведущего Тома Брэдби, который поинтересовался тем, как ей удается справляться с постоянным давлением и довольно просто спросил герцогиню о том, как она себя чувствует.

Меган Маркл призналась Брэдби, что ей часто становится «грустно», а жизнь не облегчают новые заботы, появившиеся вместе с ролью матери. О своих горестях эмоционально говорил и ее муж — он признался, что психологические проблемы, с которыми он сумел справиться после гибели матери, снова начали проявляться, когда внимание прессы к его семье за последний год возросло в несколько раз.

После этого BBC опубликовал данные, полученные из «источников, близких к семье», что за супругов очень переживает принц Уильям, который надеется, что вскоре их дела пойдут на лад. Те же инсайдеры утверждали, что принц Гарри сейчас находится в очень «хрупком состоянии», когда любая мелочь может спровоцировать серьезные последствия.

Сразу после выхода картины могло показаться, что британские таблоиды смягчились по отношению к страдающим от их пристального внимание герцогам Сассекским. Но журналистов хватило ненадолго — буквально через пару дней спустя после выхода фильма сочувствие к молодой паре исчезло — привычка обсуждать и осуждать каждый шаг родственников Елизаветы II оказалась куда сильнее сострадания. Наверняка это стало дополнительным ударом для Меган Маркл, которая специально наняла кризисного менеджера, работавшего с компанией Харви Вайнштейна, чтобы привести свой имидж в порядок.

Именно тогда в Daily Mail появились комментарии Виктории Арбитер, заявившей, что если герцоги хотят спокойной жизни, то им придется отказаться от титулов и привилегий. В The Guardian же вышла статься о том, что картина, которая должна была пробудить в людях жалость к Меган Маркл и ассоциации с трудной судьбой принцессы Дианы, у значительной части британцев вовсе не вызовет такие чувства — и в этом смысле ее можно считать, скорее, пиар-провалом, чем победой.

Эксперт по пиар-стратегиям Марк Борковски в этой статье в очередной раз напомнил читателям, что герцоги Сассекские нарушили незыблемое правило королевской семьи: «Никогда не жалуйся, ничего не объясняй». И если их эмоциональные откровения могли подействовать на молодежь, то старшее поколение к Меган и Гарри сочувствием не прониклось. «Население разделилось. Думаю, более молодые люди все поняли и поддались. Но большое число людей, относящих себя к монархистам, до сих пор покупают на улицах Daily Express. Это народ, который не переубедишь», — объяснил Борковски.

К тому же, по его словам, Меган и Гарри снова прибегли к пиар-приему, который работает для голливудских звезд, но не королевских особ. «Королевская семья — это спонсируемое общественностью дело, которое передается из поколения в поколение, — сказал Борковски The Guardian. — И, как открывает для себя каждый, кто в нее попадает, правила непреложны. У знаменитостей нет подобной ответственности — им не нужно иметь дело с любовью всего народа».