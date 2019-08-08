Усатый мэр: 5 известных котов-политиков

В мире отмечается лучший из праздников, хотя те, кто недолюбливает котов, могут с этим и не согласиться: День кошек, который приходится на 8 августа, — радостный момент для тех, кто по-настоящему ценит грацию и независимость этих удивительных животных.

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Помимо красоты, многие видят в них и глубокий ум – и это заставляет поклонников кошек продвигать их на политическом поприще и доверять им ответственные руководящие посты. Коты-чиновники или коты-политики – это не фантазии создателей мультфильмов: в мировой практике есть случаи, когда эти животные выполняли и такую роль.

Стаббс: 20 лет на посту

Самым известным котом, занимающим пост мэра города, долгое время оставался проживавший на Аляске рыжий кот Стаббс. На протяжении 20 лет – с 1997 по 2017 год – он возглавлял администрацию городка Талкитна, впрочем, населенный пункт, где проживает около 900 жителей, можно назвать, скорее, деревней.

close Stubbs Mayor Cat/Facebook.com

К власти он пришел не путем выборов – его назначили мэром сами жители городка. В 1997 году они проявили такое равнодушие к выборам, на которых им не хотелось голосовать решительно ни за кого, что запустили кампанию за назначение на этот пост котенка, которую незадолго до этого вытащила из коробки с брошенными животными одна из проживавших в Талкитне женщин, менеджер главного магазина Лори Стек.

Кампания оказалась успешной: Стаббсу, как назвала его Лори Стек, доверили управлять населенным пунктом.

Он управлял долго и счастливо — проживал в самом магазине, который был его кабинетом, каждый день пил воду с кошачьей мятой из винного бокала, время от времени требовал внимания, а когда его было слишком много (как правило, со стороны туристов), отвергал ласки. В качестве мэра он устраивал всех на протяжении 20 лет. «Он не повышает налоги – мы не платим налог с продаж, — хвалила его Лори Стек. – Он не вмешивается в бизнес. Он честен».

За время своего правления Стаббс однажды попал в крупный переплет – на мэра напала собака, нанеся ему тяжкие телесные повреждения. На лечение Стаббса – он получил серьезные раны на боку и в районе грудной клетки – скидывались всем миром. Он выжил и после того ужасного происшествия управлял городом еще четыре года. В 2017-м его не стало – однако этот пост унаследовал его брат Денали. Сейчас мэр Талкитны – тоже кот.

Свит Тарт: против собак, петуха и коза

В 2018 году жители американского городка Омена в штате Мичиган взяли пример со своих соотечественников с Аляски. В их городе к власти пришла пушистая кошка по имени Свит Тарт. Правда, она победила в предвыборной гонке – наравне с ней за пост мэра боролись 13 собак, петух, коза и другой кот.

Справедливости ради, надо сказать, что это были выборы не настоящие, а благотворительные: в городке с населением около 300 человек их проводило местное историческое общество, чтобы собрать деньги для своей деятельности.

Каждый, кто принимал участие в онлайн-голосовании, заплатил по доллару — таким образом организация собрала более $7000.

В своей биографии Свит Тарт сообщала избирателям: «У меня есть опыт управления и надзора за моим домашним хозяйством. В течение трех лет я занимала пост вице-мэра, выполняя все возложенные на меня обязанности, сейчас я готова стать мэром».

Черно-белый Стэн: прогонит крыс из мэрии

В 2013 году в Мексике тоже попытались перенять опыт жителей Аляски – на выборах на пост мэра города Салапа под Мехико выдвинули очаровательного черно-белого кота по имени Моррис. Правда, кота не было в бюллетенях для голосования – его кандидатуру предложили в соцсетях, и в фейсбуке его страница набрала 100 тысяч лайков.

«Учитывая, какое количество крыс притаилось на этом посту, только кот может навести порядок в этом городе», — говорилось на странице Морриса.

В своей программе он обещал «не больше, чем и остальные кандидаты – расслабляться и веселиться». Победил бы кот, если бы его кандидатура была включена в листы для голосования? Наверняка.

Стэн в смокинге: настоящий политик

Возможно, жителям мексиканского города пример подали в Канаде: в 2012 году в Галифаксе также выдвинули в соцсетях кота на пост мэра. Стэн – пушистый черно-белый кот – завоевал любовь 17 тысяч пользователей, в том числе американской телеведущей Элен Дедженерес, которая публично высказывалась в его поддержку.

Политикой кот занялся, когда его хозяин ветеринар Хью Чисхолм и его друзья основали «Партию смокинга», чтобы привлечь внимание к бедам бездомных кошек.

И ему это удавалось – благдаря Стэну клиники, где занимались стерилизацией бездомных животных, получили $40 тысяч.

К сожалению, дружелюбный и любопытный кот прожил недолго – он скончался в возрасте трех лет от рака почек.

Лимбербатт Маккаббинс: вместо Клинтон и Трампа

Мало кто знает, но в 2016 году в борьбе за пост президента США боролся и серый полосатый кот – он составлял конкуренцию Хиллари Клинтон и Дональду Трампу. Голосование, разумеется, было шуточным – в нем, кстати, принимал участие не только кот, но и лангустин. Однако Лимбербатт Маккабинс все же лучше какого-то ракообразного – и уверены, многие американские избиратели, скорее, проголосовали бы за него, чем за реальных кандидатов от Республиканской и Демократической партий.

В своей программе Лимбербатт обещал добиться укрепления среднего класса, дать людям доступное медицинское обслуживание и разрешить котам-геям вступать в брак.

Избирательная кампания кота была запущена в Луисвилле учениками старшей школы Исааком Вайсом и Эмили Маккаббинс. К их удивлению, страница кота в фейсбуке набрала 12 тысяч лайков. Что лишний раз доказывает, что если предоставить людям реальное право голосовать за котов, они им, скорее всего, воспользуются – если, конечно, среди них не попадутся отъявленные котоненавистники.