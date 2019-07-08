Храмы, ступы и руины: кого охраняет ЮНЕСКО

ЮНЕСКО пополняет список объектов Всемирного наследия: за последние несколько дней на 43 сессии Комитета по Всемирному наследию, которая проходит в Баку с 30 июня по 10 июля, в число охраняемых организацией памятников архитектуры и национальных парков вошли самые неожиданные достопримечательности.

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Сенсацией стало включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположенного в Мьянме архитектурного комплекса Баган – древней столицы Паганского царства. Более 3000 буддийских храмов, монастырей и ступ, расположенных вдоль восточного берега реки Иравади, ждали своей очереди на добавление в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1995 года, когда Мьянма обратилась в организацию с просьбой включить в него восемь исторических объектов, расположенных на территории страны.

Однако с тех пор ЮНЕСКО признало объектом Всемирного наследия только развалины древних городов народа пью, расположенные в Верхней Бирме — Мьянме предстояло выполнить условия, которые позволили бы организации взять архитектурный комплекс под свою охрану.

В частности, озабоченность экспертов вызывал тот факт, что на территории комплекса, общая площадь которого составляет 104 кв. км, наравне с древними храмами и ступами, возведенными, в основном, в период с XI по XIII века, вплоть до 2010 года возводились новые ступы. После того, как эта практика была прекращена, а в комплексе были проведены необходимые консервационные работы, специалисты ЮНЕСКО сочли возможным добавить одну из главных достопримечательностей Мьянмы, по размерам и значимости соперничающую с Ангкором в Камбодже, в список Всемирного наследия.

Баган — одна из главных достопримечательностей Мьянмы: сейчас власти страны надеются, что статус объекта Всемирного наследия привлечет к нему больше туристов после того, как в 2017 году из-за кризиса, связанного с гонениями на представителей народа рохинджа, интерес путешественников к Мьянме серьезно упал. В то же время объекты туристической инфраструктуры подвергнутся регулированию — отели и рестораны, расположенные в охраняемой отныне зоне, властям будет нужно перенести: в Багане останутся только ступы, пагоды, монастыри, фортификационные сооружения Паганского царства. В том числе – покрытые золотом ступы Швезигон и Локананда Чаун, хранящие зубы Будды.

Впрочем, если судить по опыту Камбоджи с ее знаменитым Ангкором, в Багане все равно останутся мальчишки, оказывающие туристам услуги за доллар-другой, рестораны и палатки с водой и сувенирами.

Что неудивительно — поскольку туристам, отправляющимся осматривать буддийские храмы Паганского царства, нужно быть готовыми провести в комплексе целый день.

Помимо Багана, Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на минувшей неделе внес в свой список целый рад других объектов. Еще в пятницу в нем оказался Вавилон, руины которого находятся в современном Ираке, в 90 км к югу от Багдада. Сегодня город, первое достоверное упоминание о котором относится к началу XXII в. до н. э., представляет собой руины, среди которых распознаются останки фундаментов домов и стен, некоторые из которых были восстановлены при Саддаме Хусейне.

Работы по реконструкции были запущены в Вавилоне в конце 70-х — иракское правительство восстановило ряд стен и выстроило Южный дворец с 250 комнатами и входной аркой высотой в 250 м. Однако после начала войны в Ираке, когда в 2003-м в страну вторглась армия США, Вавилон серьезно пострадал, поскольку почему-то именно здесь расположилась американская военная база, позже переданная польской армии. Американские и польские военные внесли немалый вклад в разрушение Вавилона, который тысячелетиями уничтожала стихия. Под колесами тяжелой военной техники погибли выложенные кирпичом дороги, которым было по 2600 лет, археологические объекты были разбросаны по территории, прямо в зоне работ археологов были выкопаны оборонительные траншеи.

Глава иракского Совета по наследию древности заявлял, что «потребуются десятилетия, чтобы устранить этот беспорядок» и обвинил военных из Польши в том, что они нанесли непоправимый ущерб древнему городу.

В 2005 году руины перешли под управление министерства культуры Ирака – однако к этому моменту там были разрушены два музея и библиотека, где хранились копии древних артефактов.

С 2009 года Вавилон снова открыт для туристов, однако назвать его популярной у путешественников достопримечательностью по-прежнему нельзя.

Под охраной ЮНЕСКО с прошлой недели оказались и памятники архитектуры Пскова — десять храмов и монастырей псковской школы, сформировавшейся в XIV веке. Это собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря и его Преображенский собор, ансамбль Снетогорского монастыря и его собор Рождества Богородицы, церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы с Усохи и церковь Василия на Горке.

«Это было триумфальное, единогласное решение. Члены Комитета дали очень высокую оценку нашим памятникам архитектуры, что лишний раз подчеркивает уникальность нашей коллекции, – прокомментировала решение на сессии ЮНЕСКО первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, возглавившая делегацию региона.