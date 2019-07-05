Побег с миллионами: где нашли жену шейха

Жена шейха Мохаммеда аль-Мактума, правителя Дубая и вице-президента и премьер-министра ОАЭ, недавно вместе с детьми сбежавшая от мужа, оказалась в Лондоне. Как сообщило британское издание «Би-би-си», вместе со своими детьми семи и одиннадцати лет беглая принцесса Хайя Бинт аль-Хусейн скрывается в своем доме стоимостью $107 млн в районе Кенсингтон Палас Гарденс. Она готовится к разводу — слушания пройдут в суде Лондона 30 июля.

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О том, что Хайя Бинт аль-Хусейн вместе с детьми покинула мужа, запасшись суммой денег в размере $39 млн, британские СМИ сообщили два дня назад. Тогда 69-летний шейх Мохаммед аль-Мактум обвинил неназванную женщину в «измене и предательстве». Предательницей оказалась его шестая — «младшая» жена, 45-летная Хайя Бинт аль-Хусейн, которая, как выяснилось позже, заранее спланировала побег и уже в мае оказалась в Германии.

Наблюдателям стало ясно, почему на скачках в Аскоте в этом году недоставало принцессы Хайи, хотя она известная поклонница соревнований по конному спорту.

Хайя Бинт аль-Хусейн, дочь покойного короля Иордании Хусейна и сестра ее нынешнего правителя Абдаллы II, покинула мужа из опасений за свою жизнь. Дело в том, что ей стало известно о реальной судьбе одной из дочерей Мохаммеда аль-Мактума принцессы Латифы, которая в феврале прошлого года попыталась бежать из Дубая на яхте, но была остановлена силами безопасности ОАЭ у берегов Индии и силой возвращена к отцу.

Долгое время принцесса Хайя верила в версию мужа и властей Дубая – они говорили, что 33-летняя шейха Латифа «уязвима перед манипуляторами» и теперь «находится в безопасности в Дубае». Несмотря на то, что международное сообщество заметило исчезновение шейхи Латифы и призывало власти Дубая рассказать о ее судьбе, принцесса Хайя доверяла мужу: в декабре 2018 года она даже организовала встречу с дочерью Мохаммеда аль-Мактума для президента Ирландии Мэри Робинсон, которая сфотографировалась с девушкой и позже рассказала в интервью радио «Би-би-си», что она «запутавшаяся молодая женщина».

Как сообщают источники британских СМИ, принцесса Хайя Бинт аль-Хусейн недавно столкнулась с неприятной реальностью – ей рассказали, что шейха Латифа после побега оказалась в заключении и подвергалась жестокому обращению. И это уже во второй раз: когда она впервые попыталась сбежать из Дубая в возрасте 16 лет, ее также бросили в заключение, избивали и лишали средств гигиены, о чем она в 2018 году рассказала в видеоролике перед неудачным побегом.

Получив эти сведения, принцесса Хайя, которая находится в браке с Мохаммедом аль-Мактумом с 2004 года, начала опасаться за свою жизнь.

«Принцесса Хайя наконец-то узнала правду о том, что сделал ее муж с собственной дочерью, и стала бояться, что с ней произойдет то же самое», — рассказал Daily Mail источник, знакомый с ситуацией.

Так она оказалась в Великобритании, с которой хорошо знакома — и не только потому, что регулярно бывала здесь на скачках в Аскоте. Дочь короля Иордании Хусейна получила в Великобритании блестящее образование. Она училась в двух частных школах Англии, а позже поступила в Оксфорд, где изучала политологию, философию и экономику. В интервью она признается, что увлекается стрельбой и соколиной охотой и питает такую страсть к грузовым машинам, что стала единственной женщиной в Иордании, у которой есть права на управление тяжелыми транспортными средствами.

С шейхом Мохаммедом аль-Мактумом ее связывает любовь к лошадям. Конным спортом она занималась профессионально — в 2000 году, еще до замужества, дочь короля Хусейна даже представляла Иорданию на Олимпиаде в Сиднее в соревнованиях по конкуру. Сам же шейх Мохаммед аль-Мактум владеет роскошными конюшнями в Дубае при ипподроме «Мейдан» — туристов даже водят поглядеть на арабских скакунов шейха за отдельную плату.

Долгое время принцесса Хайя и шейх Мохаммед выглядели образцовой парой – они блистали на скачках в Аскоте и Эпсоме и вместе с дочерью Джалилой и сыном Зайедом выглядели счастливой семьей. «Каждый день я восхищаюсь тем, что он делает», — говорила принцесса Хайя о муже в интервью. Увы, время восхищения прошло — узнав правду, принцесса Хайя предпочла укрыться от гнева мужа. Однако кончено для нее далеко не все — ее ждет трудное судебное разбирательство и борьба с мужем за право опеки над детьми.